"Szeberényi Flóra személyében korábbi utánpótlás-válogatott átlövővel erősítjük meg keretünket" – jelentette be az SZKKA hivatalos honlapja. A 2000-es születésű, 178 cm magas játékos a Vasas együttesében nevelkedett, az U17-es válogatott tagjaként szerepelt világbajnokságon is, majd 2019-ben Vácra szerződött, ahol az NB I-ben és a nemzetközi porondon is szerzett tapasztalatokat.

A szombathelyiek új játékosa több, mint 50 alkalommal lépett pályára az élvonalban, majd 2021-ben az Eszterházy SC csapatához igazolt, a mögöttünk hagyott szezonban 121 góllal zárt az NB I/B-ben. A 23 éves tehetséges átlövő tökéletesen illik az SZKKA fiatal csapatába, és nem csak pályafutását, egyetemi tanulmányait is Szombathelyen folytatja, testnevelő tanár szakon.

– Nagyon szimpatikus volt a csapat, a körülmények és a klub által kitűzött célok a következő szezonra – nyilatkozta a klub hivatalos portáljának Szeberényi Flóra. - Az én célom is egyértelműen az, hogy feljussunk az NB I-be és ebben segítsek a csapatnak. Biztosan nem lesz könnyű dolgunk, de hiszem, hogy rengeteg munkával és kitartással el fogjuk érni mindazt, amit közösen szeretnénk – bizakodott a vasiak legújabb szerzeménye.