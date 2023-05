Péntektől szerdáig a horvátoszági Varazsdon rendezik a teke U14-es Világkupa és U18-es Világbajnokságot – összesen 13 ország kvalifikálta magát a viadalra. Az U18-asoknál csapat,- és egyéni versenyt, párost és vegyespárost is rendeznek. Az U14-es válogatottak egy fiú és egy lányjátékosból, az U18-asok hat-hat fiú és lányjátékosból állnak. Az U14-es és U18-as fiúválogatott szövetségi kapitánya a szentgotthárdiak vezetőedzője, Tróbert József. Az U18-as keretben két vasi játékos, Banai Bence és Balázs Ádám is helyet kapott, míg Kropf Bence a keretszűkítés után maradt ki. A küldöttség delegációvezetője pedig a Sárvári Kinizsi edzője, Farkas Imre.

Az U18-as fiúválogatott kerete. Sziklási Tibor Levente (Köfém SC), Banai Bence (Sárvári Kinizsi SE), Balázs Ádám (Sárvári Kinizsi SE), Mazzag Dávid (Zalaegerszegi TK), Sidó László (FTC), Várvölgyi Milán (Bátonyterenye).

– A mezőnyben több kimondottan erős válogatott is szerepel, közülük a német válogatott kiemelkedik - mondta Tróbert József. – Játékosaink a munkát beletették a felkészüésbe, de sok múlik a sorsoláson és az adott napi formán is. Amennyiben jó formában vannak és egyéni csúcs körül dobnak játékosaink, akkor akár érmet, érmeket is szerezhetünk. De nincs külön elvárás a játékosok felé, csak annyi, hogy adják ki magukból a maximumot és tegyék ki szívüket-lelküket a pályára. És úgyis kiderül, ez mire lesz elég. Ami a pályát illeti, ez egy teljesen új, nem a megszokott német, hanem horvát pálya, amit most állítottak fel egy csarnokban, így nem tudjuk, könnyű vagy nehéz terepen dobnak-e majd a játékosok.