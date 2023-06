Az NB I/B-s Szombathelyi Kézilabdaklub és Akadémia újabb nyári igazolása a határon túlról érkezik a csapathoz. A 19 éves Hornyák Pannát a MOL Extraliga-címvédő HC DAC Dunaszerdahely együttesétől igazolták a szombathelyiek – jelentette be a klub hivatalos honlapja. A 180 centis, fiatal átlövő kilencéves kora óta Dunaszerdahelyen nevelkedett és ismerkedett meg a kézilabda alapjaival. A DAC-nál töltött tíz éve alatt végigjárta a ranglétrát és 2021-ben bemutatkozhatott a felnőttcsapatban is, a mostani idényben nemcsak a MOL Extraligában, hanem a szlovák pontvadászatban is bajnoki címet ünnepelhetett. A tehetséges játékos az utóbbi években a szlovák korosztályos válogatottakban is pályára lépett.