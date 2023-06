Még kilenc szám hátravolt, amikor már biztossá vált, hogy a magyar atlétikai válogatott feljutott a csapat Európa-bajnokság első divíziójába. Onnantól kezdve az volt a fő cél, hogy a dobogó minél magasabb fokán végezzenek a mieink. Atlétáink végül Ukrajnát és Litvániát megelőzve diadalmaskodtak a lengyelországi Chorzówban az Európai Játékok keretében, így jövőre a kontinens legjobbjai között versenyezhetnek. Az Európa-bajnokság megnyerésében elévülhetetlen érdemei voltak a Szombathelyi Dobó SE két kalapácsvetőjének, Gyurátz Rékának és Varga Donátnak.

– Nagyon örülünk, hogy a csapat feljutott, továbbá annak is, hogy ennek tevékeny részese volt a két szombathelyi kalapácsvetőnk – fogalmazott Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Rékának ugyan nehezen indult a verseny, mert két érvénytelen dobással kezdett, így még az a veszély is fennállt, hogy esetleg kiesik. Szerencsére megoldotta a kényes helyzetet, sőt, utolsó nekifutásra alaposan kimaxolta a helyezését, végül második lett. Donát is hozta azt a kötelező szintet, amit elvártunk tőle, stabilan versenyzett, tökéletesen helyettesítette Halász Bencét. A testvérem, László által felkészített nyíregyházi Kerekes Dóra is hozta azt a pontot diszkoszvetésben, amit előzetesen bekalkuláltunk ötödik helyével.

Összesen három 16 csapatos divíziót alakítottak ki. Németh Zsolt szerint óriási kihívás lesz a magyar atléták számára, hogy megragadjanak a legfelsőbb szinten, a divízió I-ben, ahol tényleg csak a legjobb nemzetek szerepelnek. Legközelebb 2025-ben Madridban rendeznek majd újabb csapat Európa-bajnokságot.

A pontverseny végeredménye: 1. Magyarország 456.5 pont, 2. Ukrajna 435.5, 3. Litvánia 372.5 – mindhárom csapat feljutott a divízió I-be.