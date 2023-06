Az NB I.-es futsalbajnokság befejeztével ezúttal is megválasztották a szezon legjobbjait. Az egyéni elismerések odaítélésében a hagyományoknak megfelelően a Magyar Labdarúgó Szövetség Futsal Bizottsága, a szövetség szakágvezetője, valamint a férfi és a női válogatottak szakvezetői vettek részt. A legjobb kapus ismét (harmadszor!) a HVSE és a válogatott hálóőre, Alasztics Marcell lett – aki zsinórban harmadszor gyűjtötte be a bajnoki címet a Haladással, továbbá kupagyőzelmet is ünnepelhetett.

– Tökéletes lett a szezon vége, pedig azért nehezen indult a bajnokság mind egyéni, mind csapatszinten – fogalmazott a 28 éves Alasztics Marcell. – Egy vállsárülés miatt kihagytam a felkészülésnagy részét, csak szeptemberben tértem vissza a pályára, de igazából csak a szezon második felében nyújtottam azt, amit elvárok magamtól. A Haladással mind a hazai porondon, mind a Bajnokok Ligájában gyengébben kezdtük – a bajnokságban később tudtunk javítani, a BL-ben erre sajnos már nem volt lehetőség. És a válogatottal is becsúszott egy-két gyengébb eredmény. De aztán lassan egyenesbe jöttek a dolgaim, a dolgaink. Végül szép, eredményes szezont futottunk a Haladással – örülök, hogy én is hozzájárulhattam a bajnoki címhez, a kupagyőzelemhez. Nagyon örülök egyéni elismerésnek, de számomra mindig fontosabb a csapattal elért siker. Ettől függetlenül köszönöm a társaimnak, a szakmai stáb tagjainak – mind a Haladásnál, mind a válogatottnál –, hogy ismét én lettem a szezon legjobb kapusa.

– Már lassan öt éve Szombathelyen élek, jól érzem magam a Haladásnál – még két évre szól a szerződésem, amit szeretnék kitölteni Közben megnősültem, a feleségem Bükön dolgozik. Most minden kerek. Jó a csapat, jók a körülmények, szeretnénk folytatni a sikerszériát! – zárta szavait Alasztics Marcell.

A legjobb játékos Rábl János (Berettyóújfalu), a legjobb edző a Haladástól azóta távozó Calvo Rodriguez Juan Ramon, míg a gólkirály Szentes-Bíró Tamás (Nyírbátor, 34 gól) lett, az év felfedezettjének járó díjat Gémesi Gergő (Aramis, kapus) érdemelte ki.

