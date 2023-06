Lengyeltótiban az első napon a triatlon sprint és utánpótlás ranglista versenyt, másnap a triatlon mix-váltó országos bajnokság versenyt rendezték. Az egyéni ranglistaverseny futamaival kezdődött a program – először a gyermek korosztály versenyzői álltak rajthoz, Hóbor Enikő nagyon jó úszás és futás után 3. lett. Serdülő korcsoportban a fiúknál Hóbor Álmos 30. helyen ért be. Az újonc futamban Vincze Márton indult, neki ez volt az első triatlon versenye. A nyílt vízi úszás szokatlan volt számára, de kerékpáron és futáson már zárkózott a mezőnyhöz, 22. helyen ért célba. A délután a sprint távú futamok versenyeivel telt. Először az ifi-junior-elit férfiak rajtoltak. Itt a kőszegiek junior és ifi versenyzőik indultak. Hóbor Zalán jött ki elsőnek a vízből, Hóbor Lehel kissé lemaradva a 4. helyen szaladt a depóba, Medvegy Andrásnak most nem jött ki a lépés – bő egyperces hátránnyal kezdte a kerékpáros számot. A kerékpárról négy versenyző szállt le az első csoportban, köztük Zalán és Lehel.

Zalán egyenletes futással első helyen ért célba az abszolút versenyben, míg Lehelnek erős volt még a kerékpár, így a futás nem ment olyan jól, az ifik között így is 6. lett. Medvegy a 17. helyen ért célba. A fiúk után az ifi-junior-elit lány futam is elrajtolt. Az itt induló kőszegieknek nem sikerült az úszás, így a következő két számban kellett előrébb kerülniük. A célba Kulcsár Amira 9. ifiként, Kun Tamara 4. juniorként, Stumpf Anna 6. juniorként, Medvegy Nóra 2. elit befutóként ért célba. Majd az amatőr női versennyel folytatódtak a futamok, Pillisz Réka a női felnőtt 1-es korosztályban első helyen ért célba, szép egyenletes teljesítménnyel, kifejezetten jó idővel. Másnap a triatlon mix-váltó országos bajnokság futamait rendezték. A gyermek korosztályban indult az egyik kőszegi csapat, a Gurisatti Péter, Hóbor Enikő, Kovács Levente, Ürmös Panka váltó 5. lett. Majd az utánpótlás 2-es, elit és felnőtt, szenior váltók álltak rajthoz. Ebben a futamban a kőszegiek utánpótlás 2-es csapata indult és a Hóbor Zalán, Kun Tamara, Hóbor Lehel, Kulcsár Amira összeállításban bajnoki címet szerzett és az abszolút versenyben is a 3. helyen értek célba.