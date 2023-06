A minap számoltunk be róla: lezárult a Millió lépés az iskoládért program, amelyben több mint kétezer iskola indult az ország minden tájáról. Sárvárról mindhárom általános részt vett a versenyben, valamennyien az első tízben végeztek. Teljesítményüket az önkormányzat sportszer vásárlására fordítható összeggel ismerte el, mellette pedig, ahogyan minden induló, ők is esélyesek voltak arra, hogy bekerüljenek a június14-ei sorsoláson a száz intézmény közé, amelyek egy-egymillió forintot nyerhetnek sporteszközök vásárlására.

A sorsolás eredményeit is nyilvánosságra hozták, a sárvári iskolák közül a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola nyert sportszertámogatást. Mellettük egy másik vasi iskola is bezsebelte az egymillió forintot: a Szelestei Általános Iskola is bekerült a kisorsolt intézmények közé.