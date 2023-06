A Celldömölki VSE Vulkán Fürdő ugyan vereséggel zárta a szezont, de Grebenárékat ez már aligha zavarta, hiszen utolsó, a Kanizsa ellen idegenben vívott összecsapásuk előtt bebiztosították ezüstérmüket a vasi sárga-kékek. Így a 92-84-re elveszített találkozó már csak amolyan formalitás volt, noha rendes versenykörülmények között nagy rangadó lehetett volna, hiszen épp a zalaiakkal vívtak nagy csatát a celliek a második helyért.

– Azt már a szezon elején is tudtuk, hogy Sömenek Martin nagy erősítésnek számít nálunk, és ez a bajnokság végére még inkább beigazolódott – értékelt Grebenár Péter a CVSE Vulkán Fürdő edzője. – Vezérünk, mindenesünk, Szabó Bence nagyon jó szezont futott, köszönhetően annak is, hogy ezúttal a sérülések elkerülték, noha az utolsó meccsen sajnos ismét gondok akadtak a térdével. Azt egyelőre még nem tudni, mennyire rossz a helyzet. Kulcsfontosságú volt az is, hogy az edzéseken nagyobb létszámban tudtunk résztvenni. Fiatal játékosunk, Nagy Máté egyre érettebb játékot mutatott már, alapember lett. Tömböly Dávid a szezon első felében még nem, csak a másodikban tudott segítségünkre lenni. Rozmán Kristófnak és Orbán Tibornak is voltak nagyon jó mérkőzései. Idén 8-9 emberre is lehetett már számítani és a fiatalok között is bontogatják szárnyaikat tehetségeink, aki lassacskán odaérnek a felnőttek közé. Reméljük, hamarosan őket is a sorainkban tudhatjuk. Sokkal jobban sikerült ez a szezon számunkra a tavalyinál. Egyetlen csapat emelkedett ki a mezőnyből, a PEAC, amelyet csak mi tudtunk elkapni hazai pályánkon. Szezon elején azt tűztük ki célul, hogy az első háromban végezzünk. A pécsiek legyőzésekor sokan elhitték, hogy ebből még aranyérem is kisülhet, de a PEAC idén is erősnek bizonyult, sőt, szerintem erősebbek voltak a tavalyi csapatuknál is. Összességében örülök, hogy ezt a szezont így sikerült abszolválnunk, rengeteg munkát, energiát fektettek a srácok ebbe az ezüstbe. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak szurkolóinknak a buzdításért, a városnak pedig a támogatásért. Hogy mi lesz jövőre? Ez még képlékeny, de annyi biztos, hogy lesznek távozóink.

A tavalyi bronzérmes Szombathelyi Egyetemi SE nem tudta megismételni az előző szezonban nyújtott teljesítményét.

– Az idei szezonnak komolyabb várakozásokkal indultunk neki, mint ami végülis a végeredmény lett – fogalmazott Kéri Péter, a SZoESE edzője. – Megnehezítette a csapat munkáját a téli két és fél hónapnyi edzésszünet az egyetemi sportcsarnok bezárása miatt, ennek ellenére igyekeztünk tisztességgel helytállni. Az idény végefelé már betegségek, sérülések is nehezítették a munkát – mondta a tréner, akinek együttese az első fordulóban még megverte a a vasi rangadón a Cellt, utána azonban három vereségbe is belefutott olyan csapatok ellen, amelyek közvetlen riválisai voltak a szezon során. Az egyetemisták nyolc hazai meccsükből hatot nyertek, kettőz veszítettek csak el, idegenben azonban pont fordított volt ez az arány, így összességében az ötödik helyen zárták Kéri Péterék a 2022/2023-as bajnoki idényt.