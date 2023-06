A 28. Magyar Kick-box Világkupának a budapesti Bok Csarnok adott otthont. A megnyitón Schmitt Pál, a NOB tiszteletbeli tagja mondott beszédet a sportág töretlen fejlődéséről. Szerinte a kick-boxnak ott a helye a Los Angeles-i olimpián. Galambos Péter, a Magyar Kick-Box Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta az idei év legnagyobb hazai kick-box versenyére rekordlétszámú résztvevő, 43 ország 2500 kick-boxolója gyűlt össze. Nagy előrelépésnek tekintette, hogy a sportág történetében először kapott meghívást kapott a kick-box a közeljövőben kezdődő Európa Játékokra, amelyre több magyar versenyző is kvalifikálta magát Budapesten.

Az agrobios Bedi Miklós edzőjével, Mayer Gáborral

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club

A szombathelyi Controll SE kickbox szakosztálya öt versenyzővel indult neki a megmérettetésnek, akik összesen hét medált gyűjtöttek be. Az egyesület világ- és Európa-bajnoka, Szmolek Emánuel két szabályrendszerben sem talált legyőzőre, felnőtt 84 kg-ban light-contactban és kicklightban is uralta a mezőnyt, sőt, a rendezvény Best küzdője címet is megkapta kicklight kategóriában. Pataki Barnabás OlderJunior korosztályban full-contact 57 kg-ban ugyancsak bajnok lett, Nagy Zeusz pedig szintén ebben a korcsoportban és szabályrendszerben 60 kg-ban lett bronzérmes. Prikler Márk junior 79 kg-ban light-contactban és kicklightban is a legjobb nyolcig jutott. Horváth Erik 89 és 94 kg-ban is indult, light-contactbna ezüstöt, kicklightban bronzérmet szerzett.

- Mi erre a versenyre időzítettük Szmolek Emánuel (Manó) formáját - nyilatkozta Dancsó Zoltán, a szombathelyi Controll SE edzője. - Ennek oka, hogy egy hónap múlva megyünk az egyetemi Európa-bajnokságra Zágrábba. Manó meghatározó alakja a kicklight és a light-contact szabályrendszernek, amit bizonyít Európa- és világbajnoki címe is. Ismét bizonyította, hogy a nemzetközi mezőnynek számolnia kell vele. További pozitívuma volt a világkupának, hogy a nemzetek válogatottjaikat küldték, így nekünk ez egy remek erőfelmérő volt. Kicklightban három szintre bunyózott, értem ezalatt a combot, a testet és a fejet, boxtechnikában is remekül megcsinálta a fogadást, támadást, a vívótechnikát, a belharcot. Kicklightban lengyel, horvát és cseh ellenfelét legyőzve szerzett bajnoki címet, light-contactban pedig sorrendben olasz, szlovén és cseh riválisát gyűrte le. Minden versenyzőnkkel nagyon elégedett vagyok.

Andorka Imre és a körmendi különítmény

Forrás: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club két harcosával képviseltette magát az eseményen. A junior 63 kg-osok között induló Bedi Miklós pointfightingban első meccsén elvérzett horvát ellenfelével szemben, de elsőéves juniorként elégedett volt teljesítményével edzője, Mayer Gábor. Másnap Holzmüller Bence felnőtt 84 kg-ban kicklightban lépett tatamira. Az Agrobio fiatal tehetsége lendületesen kezdte a világkupát, amelyen ezúttal nem volt kiemelt, így a 16-ból kellett beverekednie magát a legjobb nyolcba. Ezt is meg is tette, magabiztosan múlta felül ukrán riválisát, cseh vetélytársa azonban jobbnak bizonyult és végül megérdemelten nyert. A cseh egyébként a döntőig menetelt, ahol Szmolek Emánuel megverte. Az agrobiosok következő jelentős állomása a magyar bajnokság lesz, amelyet szeptember 9-én Szombathelyen rendeznek majd.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend két versenyzővel mérettette meg magát a budapesti világkupán. Horváth Szabolcs a kadet II.-es korcsoportban a 47 kg-osok között light-contactban Pryzbylski Stanislaw lengyel versenyző legyőzésével jutott a nyolc közé, ahonnan sajnos nem sikerült továbblépnie.

Kicklight szabályrendszerben az első mérkőzését a favoritnak számító izraeli Iakovlev Romannal kezdte Andorka Imre tanítványa, aki végig partiban volt az izraelivel, de nem sikerült a bravúr, így búcsúzni kényszerült. Szabolcs a tavaszi szezon teljesítménypontjai alapján bejutott a kicklight szabályrendszer válogatottjába. Törökországban az Európa-bajnokságon ő képviselheti Magyarországot 47 kg-ban. Lakatos Erik junior korcsoportban 84 kg-ban indult light-contactban és kicklight szabályrendszerben a világkupán. Mindkét szabályrendszer első mérkőzésén alulmaradt, ezért nem folytathatta a küzdelmeit.