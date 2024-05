A Tennis Classic jó játékot produkálva múlta felül a szintén jó erőkből álló Love Game csapatát. Az eredmény 3-0 lett, ami sima győzelmet sejtet, pedig az egyik szinglit (Rózsavölgyi Zoltán-Simonits Péter 7:6, 6:4) és a párost is (Süle Róbert/Vincze Attila-Ceglédi Gábor/Simonits Péter 6:3, 7:5) csak nagy küzdelemben húzta be a Classic. A Tennis Classic a Süle Róbert, dr. Rózsavölgyi Zoltán, Vincze Attila összetételben szerepelt, míg a Love Game csapatában Ceglédi Gábor és Simonits Péter fogott ütőt.

A nap meglepetését egy heroikus küzdelem végén az újonc Alpok Dent csapata szolgáltatta, amely az eléggé tartalékosan felálló Palatinus ellen győzött (a Palatinusból hiányzott Hajszán Imre és dr. Rajki Csaba). A szinglik során Horváth Ákos (Alpok Dent) nem kis meglepetésre az egyéniben két éve veretlen Kiss Ferencet (Palatinus) múlta felül 6:3, 6:0 arányban. A másik egyes meccsen ugyanilyen arányban nyert a Palatinusból Pálóczy László, akinek az ellenfele az Alpok Dentből Schütz Péter volt. A döntés a párosra maradt: a Horváth Ákos/Schütz Péter duó ellenfele a Pálóczy László/Palotai Zoltán páros volt. Az első szettet hatalmas küzdelmet követően hozta a Palatinus (7:6). Majd a második szettben is elhúzott 3:0 arányban, de ekkor Pálóczy László vádlisérülést szenvedett, az Alpok Dente kettőse pedig megfordította a szettet 6:3-ra. A Palatinus kiállt még egy champion tie break-re is, sőt egy ízben meccslabdája is volt, viszont a Horváth Ákos/Schütz Péter duó közel háromórás küzdelem után 13-11-re hozta a rövidítést, így kialakítva a párosban, valamint a csapatban is 2:1-es Alpok Dent-győzelmet.