– Úgy 2011-ben kezdtem el bokszolni, főleg a bátyám hatására, akinek sokat köszönhetek, akárcsak az edzőimnek, Varsányi Áronnak és Gombai Jánosnak – folytatta Hámori Luca. – A család féltett a boksztól, hiszen nem tartották nőies sportnak. Ennek megfelelően kezdetben csak hobbi szinten püföltem a zsákot. De aztán gyorsan kiderült, hogy van érzékem a bokszhoz – 2014-ben vívtam az első hivatalos meccsemet. Jöttek a sikerek, egyre magasabb szinten is helyt álltam – gondolok itt az országos bajnokságokra, a nemzetközi tornákra. Gyorsan válogatott lettem. A kezdetek óta az volt az álmom, hogy egyszer az olimpián képviselhessem Magyarországot – és ez most sikerült! Olyan sok edzés, lemondás, kőkemény mérkőzés, sok edzőtábor, átutazott hétvége után elértem a célomat!

– Szerencsés vagyok, mert a Magyar Ökölvívó Szakszövetség ösztöndíjának köszönhetően nem kell dolgoznom a sport mellett, továbbá némi pénzdíj a nemzetközi tornákról is befolyik, így csak a bokszra koncentrálok – mondta Luca. – Most mindent a boksznak, az olimpiának rendelek alá – Párizsba sem csak turistának utazok, szeretnék dobogóra állni! Sőt, talán még a 2028-as olimpia is belefér a pályafutásomba. Persze addig azért más dolgom is akad. Novemberben rendezik Bakuban az U22-es Európa-bajnokságot – utolsó éves U22-esként még rajthoz állhatok. Volt már bronz- és ezüstérmem ezen a tornán, most az aranyra hajtok!

– Továbbá decemberben szeretném megvédeni a bajnoki címemet a magyar bajnokságon. Aztán célegyenesbe ér az olimpiai felkészülés! – zárta szavait Hámori Luca.

