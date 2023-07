Munkába állt a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő, a Bajnokok Ligájában is érdekelt Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata – új vezetőedző, a brazil Felipe Conde, és új másodedző-erőnléti edző, a szintén brazil Alexandre Philippi irányítása mellett.

– Sikeres éveket töltöttem a cseh FK Chrudim élén, de örömmel írtam alá a Haladáshoz – árulta el a 41 esztendős Felipe Conde. – A Haladásban komoly a potenciál, komoly elvárásoknak kell megfelelni – motiváltan vágtam be a munkába. Profi a klub, kiváló a háttér, maximálisan rendben van az infrastruktúra, ütőképes a keret – európai viszonylatban is csak elismeréssel lehet beszélni klubról. A vezetőség tagjaival gyorsan megtaláltam a közös hangot, hasonló a filozófiánk a futsalt illetően, így nem volt nehéz megegyeznünk a közös mánkáról. A játékosokról is kedvezőek az első benyomásaim, jó állapotban tértek vissza a nyári szünetről, zokszó nélkül dolgoznak. Az előző edző kiváló munkát végzett – de mindig van hová fejlődni. Videóról elemeztem a csapat előző években mutatott játékát – láttam, hogy a szakmai stáb nagy energiát fordított a védekezésre. Én a támadóbb futball híve vagyok. Pörgős játékot, letámadást, sok futást, sok megnyert párharcot várok el a fiúktól – ennek megfelelően szeretem, ha nálunk van a labda, ha sok gólhelyzetet alakítunk ki, ha minél gyorsabban felérünk a kapu elé. Szeretnénk sok góllal, látványos játékkal szórakoztatni a közönségünket.