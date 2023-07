Az European Universities Combat Championships versenyeinek az idén Horvátország, Zágráb adott otthont. Az ELTE SEK színeit a Controll SE két versenyzője, Szmolek Emánuel (-84 kg, kick-light) és Pintér Bálint (+84 kg, kick-light) képviselte a rangos erőpróbán – Dancsó Zoltán edzőként, míg Koszogovits Mihály edzőként és csapatvezetőként kísérte el Zágrábba a fiúkat.

A címvédő Szmolek Emánuel a nyolc között a kategória svájci Európa-bajnokával Hegarty Dillionnal csapott össze. A várakozásoknak megfelelően nehéz mérkőzést vívott a szombathelyi sportoló, nagy küzdelemben gyűrte le szívós ellenfelét. Az elődöntőben afiatal francia rivális (Fraix-Burnet Maximin) ellen Szmolek fölényes győzelmet aratott. A fináléban a spanyol világbajnok, Kevin Koffi következett – volna. Ám az elődöntőben megsérült, így lemondta az összecsapást – a tavalyi fináléban egyébként a szombathelyi sportoló legyőzte. Így Szmolek Emánuel az idei egyetemi Eb-t is aranyéremmel zárta.

A Controll SE másik versenyzője, a kung-fu szakosztály sportolója, Pintér Bálint első mérkőzésén simán verte a lengyel Galos Marcint. Az elődöntőben szoros csatában győzte le a magasan jegyzett török riválisát, Yakar Berkcant – alaposan meglepve ezzel a mezőnyt. A döntőben ismét egy török ellenféllel (Gezer Enes) csapott össze, ám szoros csatában alulmaradt. Pintér Bálint így értékes ezüstéremet szerzett.

– Szmolek Emánuel magabiztosan gyűjtötte be az aranyérmet, erős ellenfeleket utasított maga mögé, nagy formában volt, nem forgott veszélyben a címvédése – értékelt Dancsó Zoltán, a Controll SE vezetőedzője. – És vélhetően spanyol riválisát is legyőzte volna a fináléban, hiszen az utóbbi meccseiket rendre megnyerte – érthető, hogy az ellenfél nem akart kockáztatni. Pintér Bálint is szépen teljesített, csak elismeréssel beszélhetek róla is. Elégedett vagyok a zárgrábi eredményeinkkel!