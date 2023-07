Ahhoz képest, hogy felkészülése elején jár még csak az NB I/B-ben bajnoki címre törő SZKKA, remek iramban, nagy tempóban játszott. Vida Gergő a tavalyi szezont végigbrusztolókat küldte pályára kezdőként, majd idővel forgatni kezdte csapatát, amely egyre jobban elkapta a fonalat. Az első félidő nagy része kiegyenlített erők küzdelmét hozta, gólra gól volt a válasz, ám jórészt a hazaiak tündököltek az üldözött szerepében. Az utolsó percekre kissé szétesett a Hypo játéka, amit az SZKKA remekül kihasznált és négy góllal lépett el (19-15), amit a nagyszünetig meg is őrzött.

A Wutschi Verona, Kazai Anita, Pődör Rebeka, Szmolek Apollónia, Pődör Blanka, Varga Nikolett összeállítású hazai csapat folytatta szünet után a meccset, immár Csatlós Csengével a kapuban. Kazai gyors gólja nyitotta a második félidőt. Továbbra is lendületben maradt a házigazda, amely pár perc leforgása alatt hat találattal húzott el. Kovács Ferenc időt kért, majd annak rendje és módja szerint alaposan leteremtette a Hypot a sok figyelmetlenség és fegyelmezetlenség miatt.

Az energikusan és pontosan játszó házigazda játéka nagyon nem ízlett az osztrákoknak, pláne a kapusuknak. A 43. percben nagy üdvrivalgás fogadta a hétméterest hárító Csatlós védését, aki remekül szállt be a meccsbe, majd a következő támadást is góllal tudta lezárni az SZKKA, ezzel már 28-21 állt a táblán. A félidő derekán Csatlós szinte átjátszhatatlan volt, Pálffy okos ejtésével pedig már nyolccal járt előrébb a hazai gárda (30-22). Pődör Rebeka lecserélését követően a rendkívül harcosan játszó Kulcsár Dorottya igazi vezérré lépett elő csapatában. Balogh Petrát kétszer is ajtó-ablak ziccerbe hozta, és a szélső nem is hibázott. Sok labdát lefülelt az SZKKA hátul, gyorsindításai ellen pedig nem volt ellenszere a Hyponak. A vége 37-27 lett, remekül kezdte edzőmeccsei sorát a szombathelyi alakulat.

Kapcsolódó: