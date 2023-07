A 30. Amatőr Mitropa Kupa dr. Rákli Kálmán Emléktornának Gyirmót, az Alcufer Stadion ad otthont szombaton. Három amatőr csapat lépett pályára: a Haladás VSE (Vas vármegye bajnoka), a Trstice (Nádszeg, Nyugat-Szlovákia bajnoka) és a Koroncói KSK (Győr-Moson-Sopron vármegye bajnoka) – Ausztria képviselője, az Oberwart lemondta a részvételt. Mindenki játszott mindenkivel, 2x30 perces meccseket rendeztek, ha döntetlennel zárult egy összecsapás, büntetők következtek.

Haladás VSE–Koroncó 1-1 (0-1) – büntetőkkel 4-3. Gyirmót, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

HVSE: Horváth B. (Pataki R. 50.) – Czuczi P. (Buzás L. 31.) Horváth M., Kovács B. (Varga Cs., 31.) Németh M. (Vigh P., 45.) – Hende M. (Varga M., 31.) Balogh Á. Ferenc Z. (Tóth M., 41.) – Szabó M., Pap M. Árvay D. (Szenczi B. 31.). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerző: Varga M. (40.).

Haladás VSE–Nádszeg 3-1 (3-1).

HVSE: Horváth B. (Pataki R., 40) – Buzás L. (Czuczi P., 40.) Horváth M. (Kovács B. 40.) Varga Cs., Németh M. – Varga M., Balogh Á. (Simon L., 40.) Ferencz Z. (Vígh P., 40.) – Szabó M. (Tóth M., 40.,) Pap M. (Árvay D. 40.) Szenczi B.

Gólszerzők: Ferenc Z. (1., 22.), Szenczi B. (25.).

– A Koroncó ellen gyenge első félidőt produkáltunk, amit góllal büntetett az ellenfél – számolt be az eseményekről a HVSE NB III.-as futballcsapatának vezetőedzője, Szenczi Imre. – A második fékidő jobban tetszett, megérdemelten egyenlítettünk, sőt volt esélyünk a fordításra, de végül a büntetőkre maradt a döntés – mi négyet, ellenfelünk hármat értékesített. A Nádszeg elleni első játékrészben a torna legjobb 30 percét produkáltuk, erre a játékra lehet építkezni! A második félidőben felállási formát váltottunk, de így is sorjáztak a helyzetek, a kapufák. Azzal a céllal utaztunk Gyirmótra, hogy nyerjünk, hogy méltóképpen képviseljük a vasi labdarúgást – teljesítettük a célkitűzést, elégedett vagyok! Mindenki játéklehetőséghez jutott, több fiatal is bizonyította, hogy lehet rá számítani!