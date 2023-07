Az ünnepélyes díjkiosztóval hivatalosan is lezárult a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség által szervezett városi amatőr tekebajnokság 2022/2023-as szezonja – a rendezvénynek a VAOSZ tekepálya adott otthont. Az őszi-tavaszi rendszerben lezajlott pontvadászaton 13 csapat vett részt – összesen 134 játékos lépett pályára. Minden mérkőzést a szépen felújított VAOSZ-pályán rendeztek. A Jáki Agrár remek szezont futott, biztosan gyűjtötte be az aranyérmet, mögötte viszont nagy volt a harc a dobogós helyezésekért.

A díjkiosztón Táncsics András, a Szombathelyi Szabadidősport szövetség elnöke, Leidli Géza elnökségi tag és Hegyi Gábor szakosztályvezető köszöntötte a megjelenteket. A szervezők nevében a játékosoknak megköszönték a végig sportszerű játékot, a hozzáállást, a szurkolóknak a fordulóról fordulóra produkált remek hangulatot, a bíróknak pedig a kitartást, a türelmet és a korrekt játékvezetést. Elhangzott, hogy a tervek szerint a következő szezonban már két osztályban zajlanak majd a küzdelmek – a II. osztályba várják baráti társaságok, munkahelyi közösségek jelentkezését. A mögöttünk hagyott szezonban kialakult a városi bajnokság válogatottja, amely több meghívásnak is eleget téve öregbítette a vasi tekesport jó hírnevét – a csapat például nemzetközi tornán is részt vett. Az biztos, hogy a vasi tekeválogatott a jövőben is működni fog.