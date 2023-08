Óriási érdeklődés mellett zajlott a SZMJV Sport és Ifjúsági Iroda szervezésében a XV. Amatőr Úszó és fejesugró verseny a csodálatos környezetben fekvő Tófürdőn, Szombathely zöld szívében.

Varga Jenő versenyigazgató már 15 éve vezeti az egész nyarat kitöltő strandsport napokat, Szombathely kiemelkedő szabadidős rendezvénysorozatát.

A fantasztikus hangulatú versenyen a gyerekek és a felnőttek is nagy csatákat vívtak az érmes helyekért. A korosztályoknak megfelelően 17, 34 és 50 méteren mérték össze tudásukat a versenyzők.

Varga Jenő a megnyitójában elmondta, hogy milyen fontos, hogy a gyerekek minél előbb megtanuljanak úszni.

Az úszóversenyt követően a fejesugrásban mérték össze tudásukat a nagyszámú résztvevők.

A versenyre Ausztriából 4 településről, Franciaországból és Angliából is érkétek játékos kedvű versenyzők a Tófürdőre. Varga Jenő ötletgazda elmondta, hogy ez a verseny is bizonyítja, hogy milyen fontos szerepet tölt be a diáksport mellett a szabadidősport is a város életében.

Úszó eredmények:

Gyerek I.

Lány: 1. Török Hanna 2. Kiss Szófia Éva 3. Dankovits Zita 3. Pass Gréta

Gyermek II.

Lány: 1. Horváth Sára 2. Kovács Maja 3. Kovács Maja Franciska 3. Dankovits Emília

Fiú: 1. Horváth Márk 2. Kovács Olivér 3. Gazdag Gergő

Serdülő I.

Lány: 1. Rácz Luca 2. Rácz Viktória 3. Márkus Lilla

Fiú: 1. Rumankó Gergő 2. Kalmár Kornél 3. Bazsó Milán

Serdülő II.

Lány: 1. Iszak Emese 2. Takács Eszter 3. Bárdos Dóra

Fiú: 1. Németh Viktor 2. Pungor Gergő 3. Tatai Péter

Kadet:

Lány: 1. Iszak Tamara 2. Rósa Letícia 3. Rósa Lívia 3. Howard Léna

Fiú: 1. Somos Álmos 2. Horváth Domonkos 3. Bosnyák Botond 3. Csidei Dominik

Felnőtt:

Nő: 1. Lea Sinz 2. Lina Sinz 3. Malva Mathis

Férfi: 1. Solymos Dávid 2. Horváth Attila 3. Pass Péter

Senior:

Férfi: Sántha Gyula 2. Takács Zoltán 3. Török András

Fejesugró verseny:

Gyerek:

Lány: 1. Kovács Maja Franciska 2. Imre Blanka 3. Németh Lili

Fiúk: 1. Péter Bence 1. Tóth Noel 2. Balogh Milán 3. Csordás Tamás

Serdülő:

Lány: 1. Takács Eszter 2. Kovács Maja 3. Iszak Emese

Fiú: 1. Bosnyák Botond 2. Somos Álmos 3. Lovas Balázs 3. Nagy Dániel

Kadet:

Lány: 1. Németh Míra Virág 2. Wagner Zsófia 3. Dovis Eszte

Felnőtt:

Nő: 1. Grubics Judit 2. Csikós Brigitta 3. Csikós Alexandra

Férfi: 1. Kovács Róbert 2. Nagy Gábor 2 Csordás Attila 3. Dovis Christophe