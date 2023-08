Az elmúlt hétvégén a Tiszakécske elleni idegenbeli bajnokin megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Szombathelyi Haladás együttese. A meccs egyik fordulópontját jelentette, amikor a 66. percben a tíz emberre fogyatkozott hazaiak 2-1-es vezetésüknél büntetőhöz jutottak, Cipf bal sarokra tartó tizenegyesét azonban Verpecz István hárította. Majd bő negyedóra múlva a másik kapunál Rácz Barnabás értékesítette a maga büntetőjét, így a vasiak 3-2-re nyertek. Nem véletlen, hogy Verpecz és Rácz is bekerült a sportnapilap által összeállított 5. forduló válogatottjába.

– Nagyon megtisztelő, hogy bekerültem a forduló válogatottjába, a kivédett büntető volt az, ami miatt rám gondoltak a sportújságírók – mondta Verpecz István. – Döntő tényező volt ez a védés, hiszen 3-1 lehetett volna, ha bemegy. De maradt a 2-1 és a csapat olyan energiát, olyan karaktert mutatott, aminek köszönhetően megnyertük a mérkőzést. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a magam részét a győzelemhez. Az első félidőt elrontottuk, a szünetben átbeszéltük a dolgokat az öltözőben, mit kell másként csinálnunk, ennek is volt köszönhető a csapat diadala. Mert ez a csapat diadala volt. Ami Barnit illeti, hónapok óta nagyon kitartóan és alázatosan dolgozik az edzéseken is, szívügye a Haladás. Az az energia amit ad a csapatnak, az amit ő képvisel, az most a teljesítményében is megmutatkozott. A csapat egyik vezére volt, ha a jövőben is ezt az arcát mutatja, akkor még magasabb szintre léphet.

– Igazi hullámvasút volt a meccs, először mi vezettünk, aztán ők, végül az utolsó pillanatokban megszereztük a győztes találatot – mondta a szombathelyiek csapatkapitánya, Rácz Barnabás. – Megdolgoztunk a győzelemért, de tudjuk, tovább kell dolgoznunk. Az első félidőben volt pár lehetőségünk, ha azokat gólokra váltjuk, hamarabb lezárhattuk volna a találkozót. Szóval tovább kell dolgoznunk, a hibákat pedig ki kell javítanunk. A tizenegyesem? Abban a pillanatban döntöttem el, hogy elvállalom, örülök, hogy sikerült értékesítenem a büntetőt. Ami Verpeczet illeti, lélektanilag neki és a csapatnak is fontos momentum volt a tizenegyes hárítása.