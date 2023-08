Tiszakécskei LC-Szombathelyi Haladás 2-3 (2-1). Tiszakécske, 300 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nazsa.

Tiszakécske: Prokop – Máté, Fodor, Balázs – Kiss B., Szekér, Bencze (Gyurján, 86.), Kryvotsiuk (Kocsis, 45.), Erdei (Bekker, 86.) – Cipf (Márkus, 72.), Zamostny (Torvund, 65.). Edző: Vas László.

Haladás: Verpecz – Nyíri, Jagodics, Csonka (Helesh, 55.), Bolla – Csernik (Zvekanov, 45.), Szakály (Jancsó, 45.) – Horváth R. (Simut, 45.), Rácz., Mohos (Tarján, 67.) – Kelemen. Edző: Aleksandar Jovic.

12. perc: Egy szabadrúgás után Mohos elé került a labda, a támadó 19 méterről, félfordulatból, szép mozdulattal, ballal, félmagasan a bal sarokba lőtt (0-1).

22. perc: Rácz bal oldali beadását a hosszún érkező Kelemen négy méterről, ajtó-ablak helyzetből a léc fölé lőtte.

35. perc: Erdei középről, 24 méterről elvégzett szabadrúgása a jobb kapufáról vágódott a hálóba (1-1).

44. perc: Egy bal oldali bedobás után a vasiak röviden szabadítottak fel, Bencze pedig kissé balról, kapásból, 17 méterről a hosszú, bal sarokba lőtt (2-1).

62. perc: Kiss Balázs megkapta második sárga lapját, így a pirosat is. Tíz főre fogyatkoztak a kécskeiek.

66. perc: Nyíri rúgta fel Kocsist a tizenhatoson belül– tizenegyes. Cipf félmagasan a bal sarokra tartó lövését Verpecz szögletre tolta.

82. perc: Nyírit buktatták a tizenhatoson belül – a tizenegyest Rácz a bal sarokba helyezte (2-2).

94. perc: Nyíri jobb oldali beadása elszállt a védők feje felett, a hosszún érkező Kelemen két lépésről a hálóba helyezett (2-3).

Gólszerzők: Erdei (35.), Bencze (44.), illetve Mohos (12.), Rácz (11-esből – 82.), Kelemen (94.).

Kiállítva: Kiss B. (62.).

A szombathelyiek kezdték aktívabban a mérkőzést, de sokáig nem alakult ki helyzet egyik oldalon sem. Aztán egy jól eltalált szép lövéssel megszerezték a vezetést a vendégek – a fiatal Mohos Barnabás első NB II.-es gólját jegyezte. A folytatásban változatos volt a mérkőzés, majd tíz perc múlva Kelemen Marko hibázott ziccerben. Aztán a hajrát nagyon megnyomta a hazai együttes, előbb szabadrúgásból, majd kapáslövés után talált be. Hiába szerzett tehát vezetést a meccs elején a Haladás, a szünetben már a Tiszakécskénél volt az előny.

A szünetben hármat is cserélt a Haladás edzője: Jancsó András, Vanja Zvekanov és Mario Lucas Simut is beállt. A második félidő közepén Kiss kiállítása miatt tíz emberrel futballoztak tovább az alföldiek. Ám egy felesleges szabálytalanság miatt kis híján mégis lezárták a meccset a hazaiak, de Cipf tizenegyesét Verpecz kivédte. A hátralévő időben az erejükkel egyre inkább elkészülő hazaiak ellen a szombathelyiek előbb – szintén büntetőből – egyenlítettek, majd a ráadásban Kelemen révén a győztes gólt is megszerezték.

A Haladás a második félidőben sokat tett a három pont megszerzéséért, összeségében azonban szerencsés győzelmet aratott.