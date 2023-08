HR-Rent Kozármisleny-Szombathelyi Haladás 2-0 (0-0). Kozármisleny, 500 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kovács J. Z.

Kozármisleny: Lékai – Beke, Gajág, Füredi, Turi, Hegedűs (Sági 82.) – Nagy E. (Nagy K. 69.), Kozics – Vajda R. (Schuszter 69.), Rácz Balázs (Molnár Á. 54.), Kirchner (Tóth Z. 54.). Edző: Aczél Zoltán

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Nyíri (Csató 62.), Jagodics, Csonka, Doktorics – Zvekanov (Katona, 79.), Szakály (Jancsó, 73.), Rácz Barnabás – Horváth R. (Csernik 62.), Kelemen, Szvoboda (Mohos 62.). Edző: Aleksandar Jovic.

23. perc: Jobb oldali beadás után a középen érkező Kozics 14méterről, tiszta helyzetből a bal felső sarok mellé lőtt

28. perc: Horváth Rajmund cselezte be magát szépen a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, 10 méteres lövését szögletre tolta Lékai

52. perc: Rácz Balázs tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, de ziccerből leadott, kilenc méteres lövését Verpecz bravúrral védte

59. perc: Egy jobb oldali beadást Vajda hat méterről, kapásból a kapu közepébe helyezett (1-0).

61. perc: A gólszerző Vajda 15 méteres lövését hárította Verpecz

62. perc: Bekét rántotta le Csonka a tizenhatoson belül – tizenegyes. A büntetőt Kozics a bal sarokba lőtte (2-0).

85. perc: Kelemen éles szögből,12 méterről, balról a léc fölé bombázott.

A szombathelyieknél a sérült Bosnjak Predrag helyett Dokorics Áron került a bal oldali védő posztjára. Simut pedig betegség miatt nem léphetett pályára. A vasiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, az a játék a hazaiak térfelén folyt. A zöld-fehérek mezőnyfölénye azonban meddő volt, a tizenhatoshoz érve elhaltak a Hali akciói. Aztán kiegyenlítődött a mérkőzés, jobbára a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Félóra elteltével mindkét oldalon egy-egy komolyabb helyzet adódott. Egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, mindkét oldalon sok volt a hiba.

Szünet után a hazaiak szerezhettek volna gólt, ám Verpecz István a helyén volt. Majd jött a hidegzuhany: a kozármislenyiek három perc alatt két gólt is lőttek. A vasiakat láthatóan nagyon megfogta a két gyors találat. A második gól után hármat is cserélt Aleksandar Jovic: Csató, Mohos és Csernik is pályára lépett. A szombathelyiek próbálkoztak, mentek előre, de kapkodva és sok hibával szőtték támadásaikat. A hazaiak biztosan őrizték előnyüket és veszélyes kontrákra is futotta erejükből. A küzdelmes mérkőzésen a Kozármisleny megérdemelten nyert, a vasiaknak csak felvillanásai voltak, összességében gyengén futballoztak. A Haladás mindhárom eddigi bajnokiját elveszítette. Gólszerzők: Vajda (59.), Kozics (11-esből, 62.).