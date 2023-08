A Magyar Kupa első fordulóját két vasi csapat élte túl: az NB III.-as Haladás VSE, és a vármegyei I-es az Alpok Zirkon Vép VSE. Az NB III.-ban újonc Haladásra ismerős ellenfél várt, azt a Csornát fogadta, amelyet nem is olyan régen, a bajnokság első fordulójában 2-1-re gyűrt le hazai pályán. Ezúttal is 2-1-re nyert a HVSE. A Vép a szintén a vármegyei I. osztályban (Győr-Moson-Sopron) szereplő Mezőörs vendégeként lépett pályára és 5-0-ra kikapott.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.)–Csornai SE (NB III.) 2-1 (2-1). Szombathely, 300 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Sipos T.

HVSE: Horváth B. – Buzás (Czuczi, 46.), Pap, Ferencz (Árvay, 46.), Szenczi B. (Tóth B., 64.), Blogh, Tóth M. (Simon, 64.), Szabó M. (Hende, 81.), Kovács B., Horváth M., Németh M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Szenczi B. (26.), Pap (39.), ill. Csikai (16.).

A Csorna korán vezetést szerzett – a Haladás gyorsan egyenlített. Majd 1-1-es állásnál a vendég büntetőhöz jutott, ám Horváth Bendegúz védett! Ez fordulópontnak bizonyult, átvette az irányítást, majd fordított a szombathelyi gárda. A második félidőben sokat cserélt Szenczi mester, fiataloknak is lehetőséget adott. A HVSE stabil védekezésre rendezkedett be, próbált kontrázni. Akár nagyobb arányban is nyerhetett volna – de akadtak helyzetek a jól küzdő Csorna előtt is.

Szenczi Imre: – A srácok mentális teljesítményével maximálisan elégedett vagyok – nagyon akartuk ezt a győzelmet, ezt a továbbjutást! És szerettük volna feledtetni a szerdai soproni fiaskót.