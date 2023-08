A kör nyitómeccsén az MTK és a Kisvárda gyenge 90 percet vívott, kevés helyzetet dolgoztak ki a csapatok – nem is esett gól. A Haladás kölcsönben az MTK-ban futballozó támadója, Molnár Rajmund a hajrában, a 82. percben állt be. A bajnokságot egy-egy győzelemmel és döntetlennel kezdő Újpest a 88. percben megszerezte a vezetést a Mezőkövesd ellen, ám a 92. percben – a kapus, Nikolics hibája után – Lehoczky kiegyenlített. A DVTK–Paks-meccsen a hazaiak 1-0-ra vezettek, majd az elmúlt bajnokságot még Diósgyőrben töltő Könyves talált be paksi részről. A DVSC a görög Kiziridisz szép góljával nyert a ZTE ellen. MTK–Kisvárda 0-0. Újpest–Mezőkövesd 1-1 (0-0). Gólszerzők: Simon (88.), illetve Lehoczky (92.). DVTK– Paks 1-1 (1-1). Gólszerzők: Bright (15.), illetve Könyves (28.). DVSC–ZTE 1-0 (0-0). Gólszerző: Kiziridisz (83.). Az FTC–Puskás Akadémia-mérkőzés lapzártánk után ért véget. A Kecskemét–Fehérvár-mérkőzést ma 2 1 órai kezdettel (tv: M4 Sport) rendezik.