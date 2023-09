Az általános iskolások számára kiírt megyei diákolimpiai versenyek atlétikai számaiban is szép helyezéseket értek el az Illés Akadémia növendékei. A lányok távolugró számának csapatversenyét a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola nyerte meg: az ötfős társaság tagja volt Nagy Csenge és Sipos-Kiss Virág is. Nagy Csenge 4,52 m-es eredménye az egész mezőnyben a második legjobb ugrás volt - számolt be oldalán az Illés Akadémia.

Megrendezték a 10X200 méteres síkfutás vegyesváltó számot is: itt tízen futnak 200 métert, leány-fiú-leány-fiú stb. sorrendben. Ezt a számot is a zrínyisek nyerték meg, óriási küzdelemben, hiszen 4:38,20 perces időeredményük 1,1 mp-cel volt jobb, mint a második helyezett bolyaisoké. Ebben a versenyszámban az ötödik futó Nagy Csenge, a hetedik Sipos-Kiss Virág, míg a nyolcadik Bogdán István volt.