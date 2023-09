A Budafoki MTE nyáron edzőt váltott: a piros-feketékkel Magyar Kupa-ezüstöt szerző, korábbi Haladás-edző Mátyus János helyére Erős Gábor érkezett. A játékosállományban is volt változás, kilencen érkeztek, tizenhárman távoztak. Az érkezési oldalon a korábbi FTC-játékos, Szerető Krisztofer és a volt paksi Lorentz Márton az ismertebb név, a távozók között találjuk a Haladáshoz visszatérő Jagodics Márkot is. A jelenlegi gárdában Németh Márió és Horváth Olivér szerepelt korábban Szombathelyen. De a piros-feketéket erősíti a rutinos Fótyik Dominik is. A Budafok legeredményesebb játékosa Kovács Dávid és Oláh Bálint. Az 5. helyen álló fővárosiak kilenc mérkőzésen öt győzelmet, két-két döntetlent és vereséget gyűjtöttek be, 12 gólt szereztek és nyolcat kaptak, 17 pontot szereztek. Ami a legutóbbi három bajnokit illeti, kikaptak Nyíregyházán 2-1-re, majd otthon 2-2-re végeztek a Tiszakécske ellen, a hétközi, csütörtöki meccsen 2-2-t játszottak a Budapest Honvéd otthonában úgy, hogy a 94. percben egyenlítettek. A Haladás veretlenségi sorozata már hétmeccses – hat bajnoki és egy Magyar Kupa-mérkőzés. A 12 ponttal a 10. helyen álló vasiak szerdán 2-1-re verték a Soroksárt. A zöld-fehéreknél Mursits, Hursán, Derekas és Kelemen sérült, Bosnjak viszont letöltötte eltiltását