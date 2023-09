A Haladás hat tétmeccse – öt bajnoki és egy Magyar Kupa-mérkőzés – óta veretlen, Aleksandar Jovic együttese két győzelemmel, három-három döntetlennel és vereséggel, 9 ponttal a 12. helyen áll a tabellán. Az egykori 58-szoros válogatott, Lipcsei Péter vezette Soroksár három győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel, 11 ponttal a tabella 9. helyén áll. Lipcsei és a Haladás vezetőedzője, Jovic, három évig, 2001 és 2004 között csapattársak voltak az FTC-ben. Visszatérve a Soroksárra: az FTC fiókcsapatában két korábbi Haladás-futballista, Sipos Zoltán és Dragóner Filip szerepel. Rajtuk kívül a három találatával a házi góllövőlistát vezető Lovrencsics Balázs, Vass Patrik és a kapus Holczer Ádám neve csenghet ismerősen. A Soroksár nincs túl jó passzban, utolsó három mérkőzésén egy pontot szerzett. A sárga-feketék odahaza 2-1-re kikaptak a Nyíregyházától, majd 1-0-ra Tiszakécskén, vasárnap Soroksáron 1-1-re végeztek a Budapest Honvéddal.

A zöld-fehérek a Sportkomplexum gyepcseréje miatt a 2023/24-es bajnokságban ma játszanak először hazai környezetben, korábban két találkozója pályaválasztói jogát cserélték fel, a Nyíregyháza ellen pedig semleges pályán, Ajkán futballoztak.

– Nagyon vártuk már, hogy újra hazai pályán futballozhassunk – mondta a vasiak támadó középpályása, Horváth Rajmund. – Szerencsére úgy térhetünk vissza, hogy jó szériában vagyunk. Az NB II.-ben valamennyi mérkőzés nehéz, senki ellen sem lehet biztosra menni. Az első fordulókhoz képest sokat javult a játékunk, egyre jobban elsajátítjuk azt a játékrendszert, amit Jovic kér tőlünk. Hátul és elöl is egyre jobbak, stabilabbak vagyunk, mentálisan pedig erősek. Ezt mutatja, hogy több meccset is a hajrában fordítottunk és nyertünk meg. A Soroksár a futballt játszó csapat, nem ívelgeti a labdákat, hanem igyekszik megjátszani. Mivel mi is ilyen stílusú együttes vagyunk, jó mérkőzésre számítok.

A stadion pénztárai 15 órakor nyitnak.