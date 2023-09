Az első döntős napon Mayer Gréta és Mészáros Krisztofer szerezte az első magyar medáliákat. Mindketten aranyérmesek lettek. Mayer Gréta ugráson, Mészáros pedig talajon végzett az élen. A következő – hazai dobogós helyeket hozó szer a felemáskorlát volt, Székely Zója első, Cziffra Bettina Lili pedig harmadikként végzett.

- A felkészülésem során ez egy fontos és egy nagyon kedves állomás - nyilatkozta a női ugrás bajnoka, Mayer Gréta a szövetség honlapjának. - Sikerült megnyernem az ugrást, ez volt az egyetlen szer, amelyben döntőbe kerültem, igyekeztem mindent kihozni magamból, és ez összejött. A selejtezőhöz képest még javítottam is.

- Imádok Szombathelyen versenyezni, kifejezetten feldob az Arena Savaria hangulata - ezt már Székely Zója mondta, a felemáskorlát győztese. - No meg az, hogy felemáskorláton előfordult már hogy Kovács Zsófi mögött végeztem, és két magyar volt a dobogón. Most sajnos nincs itt Zsófi, de ismét ketten hallgathattuk a magyar himnuszt. Amikor sorra kerültem a fináléban, Lili már túl volt a gyakorlatán, sőt vezetett. Ez meg is nyugtatott egy picit, hogy neki már sikerült. Nagyon boldog vagyok