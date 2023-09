A nőknél Czifra Bettina Lili három szeren is érdekelt lesz a folytatásban. Felemáskorláton, talajon és gerendán is kvalifikálta magát a legjobbak közé. Székely Zója felemáskorláton, Mayer Gréta pedig ugráson lépett tovább a selejtezőből.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer lesz az, aki háromszor döntőzhet Szombathelyen. A talaj mellett lólengésben és korláton mutathatja be gyakorlatát a legjobbak között. További magyar finalisták: Molnár Botond (talaj, ugrás), Kiss Balázs (gyűrű, lólengés), Balázs Krisztián (korlát, nyújtó).

Mészáros Krisztofer: - Fantasztikus érzés ilyen rangos versenyen indulni. Plusz energiát jelent, nagyon örülök, hogy a folytatásban három döntőben is itt lehetek az Arena Savariában.

Székely Zója: - Sikerült egy jó felemáskorlát gyakorlattal kezdenem. Sajnos a gerendával megküzdöttem, pozitív viszont, hogy fent tudtam maradni...

Czifra Bettina Lili: - Legalább ilyen sikeres folytatásban bízom a döntőkben, természetesen javítani is szeretnék. Jó itt versenyezni!

Mayer Gréta: - Az ugrásom jól sikerült, nagyon készülök a fináléra. Bízom benne, hogy még fokozódni fog a hangulat az arénában, de összességében semmi panaszunk nem lehet, mert nagyszerű a szombathelyi közönség.

Molnár Botond: - Volt egy kisebb sérülésem, a derekamat kíméltem, de úgy gondolom, hogy sikerült kihoznom magamból a lehető legjobbat ezekben a selejtezőkben.

Kiss Balázs: - Egyre anyagerősebb gyakorlataim vannak, és feldobott a selejtező teljesen. Úgy gondolom, hogy mindegyik szeren tudok még javítani.

Balázs Krisztián: - A mersini VK után volt egy kis gyengélkedésem, sikerült azért annyira összekapnom magam, hogy meglett a két döntő...



A Waberer's Torna Challenge Világkupa fináléinak programja:

Szombat (15:00-17:45)

Nők – ugrás, felemáskorlát

Férfiak – talaj, lólengés, gyűrű



Vasárnap (15:00-17:45)

Nők – gerenda, talaj

Férfiak – ugrás, korlát, nyújtó



A VK-ról élő stream közvetítés nézhető a matsz.hu oldalon, a nemzetközi szövetség geoblokkja miatt azonban az adás csak belföldön tekinthető meg, emellett hosszabb összefoglalókkal készül az M4 Sport és a Sport TV is.



Döntős pontszámok - férfiak:

Talaj

Molnár Botond 13.800 (6. helyen jutott döntőbe)

Mészáros Krisztofer 13.800 (7.)

Lólengés

Kiss Balázs 13.750 (3.)

Mészáros Krisztofer 13.400 (8.)

Ugrás

Molnár Botond 13.950 (5.)

Tomcsányi Benedek 13.625 (második számú tartalék)

Korlát

Mészáros Krisztofer 14.400 (1.)

Balázs Krisztián 13.900 (5.)

Nyújtó

Balázs Krisztián 13.850 (3.)

Mészáros Krisztofer 13.300 (elsőszámú tartalék)

Gyűrű

Kiss Balázs 13.550 (7.)

Tomcsányi Benedek 13.200 (elsőszámú tartalék)



Döntős pontszámok - nők:

Felemáskorlát

Székely Zója 14.050 (1.)

Czifra Bettina Lili 13.100 (2.)

Ugrás

Mayer Gréta 12.900 (3.)

Tömböl Boglárka 12.675 (elsőszámú tartalék)

Talaj

Czifra Bettina Lili 12.700 (1.)

Mayer Gréta 12.050 (elsőszámú tartalék)

Gerenda

Czifra Bettina Lili 13.450 (3.).