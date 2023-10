A 10. helyen álló szombathelyiek múlt heti, mosonmagyaróvári 2-1-es veresége egy hosszú veretlenségi szériát szakított meg. A zöld-fehérek ugyanis ezt megelőzően kilenc tétmeccsen – nyolc bajnokin, egy Magyar Kupa-találkozón – nem találtak legyőzőre. A sereghajtó, addig nyeretlen Mosonmagyaróvár elleni vereség ezért is volt meglepő. Mindenesetre itt a javítási lehetőség, Aleksandar Jovic együttese a Pécs elleni bajnoki esélyese. Amilyen jól szerepelt egy évvel ezelőtt a Pécsi MFC, idén annyira nem megy a piros-feketék szekere. Tavaly ilyenkor, a 13. forduló előtt a pécsiek veretlenül vezették a bajnokságot – most más a helyzet, Tizenkét forduló után 3-3 győzelemmel és vereséggel, 6 döntetlennel, 4-8-as gólkülönbséggel, 15 ponttal a tabella 13. helyén tanyáznak a mecsekaljaiak. A pécsiek tehát nagyon kevés gólt szereztek eddig, igaz, keveset is kaptak. A baranyaiak tavalyi házi gólkirálya, az Illés Akadémián nevelkedett, az éppen a Haladástól korábban Pécsre szerződött Tóth-Gábor Kristóf egy éve ilyenkor már 8 gólnál járt, a 2023/24-es bajnokságban még nem talált a kapuba. A pécsieknél Svedyuk, Gyurkits és Harsányi egy-egy gólos, mellette egy öngólt szereztek még a piros-feketék ellen. A PMFC egy hónapja edzőt is váltott, kozármislenyi 3-0-ás vereség Weitner Ádám állásba került, azóta Németh Balázs megbízott edzőként irányítja a pécsieket. Akik hét forduló óta nem szereztek gólt a bajnokságban, legutóbb pedig odahaza a Budapest Honvéd ellen 0-0-ra végeztek.

A stadion jegypénztárai 14 órakor nyitnak. Fontos információ, hogy vasárnap sem a Haladás Ajándékboltban, sem pedig a jegypénztárakban nem lehet belépőt venni a jövő szerdai Szombathelyi Haladás–Zalaegerszegi TE MOL Magyar Kupa-mérkőzésre. Az összecsapásra egyébként péntek délig 3300 belépő talált gazdára – plusz a ZTE-nek küldött 750 jegy.

A 13. forduló további programja. Szombat, 17.00: ETO FC Győr–Mosonmagyaróvár. Vasárnap, 13.00: Nyíregyháza–Ajka, Csákvár–BVSC-Zugló, Soroksár–Szeged Csanád-Grosics Akadémia, Siófok–Budafok. 17.00: Kozármisleny–Gyirmót, Budapest Honvéd–Kazincbarcika, Tiszakécske–Vasas.