Múlt héten csütörtökön vonult edzőtáborban a magyar férfi futsalválogatott, a héten pedig két edzőmeccset is játszott a svéd nemzeti csapattal Veszprémben. Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány keretében ezúttal négy HVSE-játékos kapott helyet: Alasztics Marcell, Dróth Zoltán, Szalmás Zoltán, Kovács Máté.

Hétfőn 2-2-es eredménnyel zárult a Magyarország-Svádország felkészülési mérkőzés - az eredmény kissé csalódást keltő, mert a magyar válogatottat magasabban jegyzik, esélyesként léptt pályára. Ugyanakkor mindkét hazai gólt, a HVSE klasszisa, Dróth Zoltán szerezte, aki ezzel a duplával átlépte a 100 gólos álomhatárt: már 101 gólnál tart címeres mezben! A 35 éves futsalos 154 válogatott meccsen hozta össze ezt a parádés gólszámot.

Dróth 2007-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban, azóta minden szövetségi kapitánynál alapembere volt a válogatottnak. A klasszis futsalos 101 találatával második helyen áll a válogatott örökranglistáján, amelyet jelenleg Lódi Tamás vezet 102 találattal.

– Az idei év a kerek számokról szól, tavasszal a 150. válogatott mérkőzésemet játszottam, most pedig elértem a 100 gólt a nemzeti csapatban – nyilatkozta a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján Dróth Zoltán. – Mindkét mérföldkő elérése évek óta kitűzött cél volt, örülök, hogy sikerült megvalósítanom mindkettőt. Egy-két éve még erősen kérdéses volt, hogy sikerül-e átlépnem a százas határt, hiszen 33-34 évesen még 80-85 gólnál jártam, de végül az utóbbi időszakban is jöttek a gólok, és elértem az álomhatárt. Külön örülök, hogy Rábl Jánostól kaptam a gólpasszt, mert vele már hosszú évek óta együtt játszunk a válogatottban, és hosszabb ideje téma volt köztünk, hogy mikor érem el a százat. Büszke vagyok rá, hogy elértem ezt az álomhatárt a nemzeti csapatban, amelynek egy ideje csapatkapitánya is lehetek. Köszönettel tartozom a játékostársaknak, nélkülük nem sikerült volna megvalósítani a célomat. Bár újabb célt nem tűztem ki magam elé, azért Lódi Tamás 102 gólos rekordját még szeretném átadni a múltnak, és remélem, hogy ezt követően is marad bennem néhány gól a nemzeti csapatban.

A szerdai magyar-svéd aztán már 5-0-s hazai győzelemmel zárult - az "ünnepelt" Dróth Zoltán nem lépett pályára, pihenőt kapott, hiszen a Haladás már a közelgő Bajnokok Ligája selejtezőre készül. A magyar gólokon Fekete Márk, Lux Gábor, Rábl János, Pál Patrik osztozott, és született egy öngól is. Szalmás Zoltán egy páros kiállítás miatt idő előtt fejezte be a meccset.