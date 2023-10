Három Szombathelyi Haladás-játékos is szerepelt a lettországi U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőkörben. Babó Levente szövetségi kapitány válogatottja az első meccsen a házigazda lettekkel 1-1-re végzett, a szombathelyiek közül Pintér Filip kezdőként az első félidőben futballozott, helyére Mohos Barnabás állt be. Szvoboda Dániel a 65. percben lépett pályára. Gibraltár ellen 6-0-ra nyert a magyar válogatott, Mohos kezdőként végigjátszotta a meccset, Pintér 54 percet töltött a pályán, Szvoboda a második félidőre állt be. Mohos két gólt is szerzett. Végül Norvégia következett, a magyar együttes 2-1-re kikapott, harmadik helyen zárt, nem jutott az elitkörbe. Szvoboda és Pintér kezdőként 54 percet játszott, Mohos a 17. percben lépett pályára.

- Úgy érzem személy szerint jól ment a játék a tornán, Gibraltár és Lettország ellen a csapat jól futballozott, a norvégok ellen viszont nyögvenyelősen – mondta Mohos Barnabás. – Mindössze egyetlen gólon múlott a továbbjutásunk, emiatt természetesen csalódott vagyok, de maga a torna nagy élmény volt. Jó csapatok ellen futballoztunk, ellenfeleinknél sokan már hazájuk első osztályú klubjaikban szerepelnek. Tapasztalatszerzésnek is kiváló volt ez a három tétmeccs. Nekem különösen Gibraltár ellen ment jól a foci, két gólt szereztem és két gólpasszom is volt. Más pozícióban szerepeltem, mint a Haladásban, a center mögött, 10-esként futballoztam. Többet voltam a pályán, mint a Haliban, de bírtam a tempót, a meccsek utáni regenerációk mindig jól sikerültek. Mivel az U19-es válogatottból már sokan kiöregedtünk, a következő lépcsőfok az U21-es lesz, oda nagyon nehéz bekerülni, több korosztályból is válogathat a szövetségi kapitány. De természetesen ez a célom, hogy az U21-es keretbe is meghívjanak majd.

- Éppen iskolában voltam, szünet volt, amikor Jancsó András csapatmenedzserünk hívott, hogy a sérülések miatt mégis bekerültem a szűk válogatott keretbe, úgyhogy a válogatott után kell repülnöm Rigába - igyekezzek, mert ötkor indul Schwechatról a gép – mondta Szvoboda. – Nagyon örültem a lehetőségnek, viszont rögtön beugrott, hogy hoppá, még sosem ültem repülőn, sőt, repülőtéren sem jártam…. De nem volt gond, mindent megtaláltam és az sem okozott problémát, hogy életem első repülőútját egyedül kellett megtennem. Ami a tornát illeti, örülök, hogy szerepet kaptam, őszintén szólva nem gondoltam, hogy ennyi játékpercem lesz. Gibraltár ellen a szünetben álltam be, gólpasszt adtam, Mohos Barni szabadrúgásgólja előtt pedig velem szemben szabálytalankodtak. Korábban még nem szerepeltem ilyen rangos tornán, nagy megtiszteltetés volt Magyarországot képviselni, egy cseppet sem volt rajtam emiatt teher - sokkal inkább pluszerőt adott számomra, hogy hazámért futballozhattam. Jól bírtam a három meccset, mentálisan és fizikálisan sem volt probléma, jók sikerültek a rehabilitációk. Őszintén szólva azon még nem gondolkodtam, mekkora esélyem lehet majd bekerülni az U21-es válogatott keretébe is, de ha tovább fejlődök, jó teljesítmény nyújtok, akkor semmi sem lehetetlen.

- Nem számítottam rá, hogy bekerülök a lettországi utazó keretbe, meglepett, mivel minden téren a Haladásra koncentráltam és arra, hogy minél hasznosabb tagja legyek a csapatnak - mondta Pintér Filip. - Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehettem az EB selejtezőkön. A három nemzetközi meccs pedig nagyon izgalmas volt. A nemzetközi ritmus felvétele kihívást jelentett, de az eddigi tapasztalataim - különösen a Rapid Wien csapatában szerzett nemzetközi meccsek - segítettek erre felkészülni. Érdekes és értékes volt megismerni és megtapasztalni, hogy hol tart a a saját korosztályom nemzetközi szinten. Először szereztem tapasztalatot nemzetközi tétmeccsen. Nagyszerű érzés, hogy sikerült gólokat szereznem a Haladásban és részt vehettem az U19-es EB-selejtezőkörben is, de ez sok felelősséggel és még több munkával jár. Édesapám? (Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány - a szerk.). Apukám nagy segítség számomra. mindig mellettem áll, nagyon hálás vagyok neki a támogatásáért. De mindig azt mondja, hogy azt tegyem, amit az edzőm kér.