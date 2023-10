A vasiak a legutóbbi fordulóban hazai pályán 3-1-re kikaptak a Puskás Akadémiától, de így is tartják negyedik helyüket a tabellán. A bajnoki címvédő FTC-nél a Bajnokok Ligája-búcsút követően edzőt cseréltek, Vágó Fannyt Albert Flórián váltotta a kispadon. A listavezető, még százszázalékos (5 meccs, 5 győzelem) fővárosiak Alberttel 6-0-ra verték a Szegedet, majd 7-0-ra nyertek Székesfehérváron. Az FTC-ben több, kiváló, válogatott játékos is szerepel, például Diószegi Fanny, Csányi Diána, Fenyvesi Evelin, Pusztai Sára, Németh Diána, Szabó Viktória, Papp Luca, vagy éppen a volt viktóriás román válogatott Gődér Brigitta.

– Az FTC ellen nem mi vagyunk az esélyesek, éppen ezért nyugodtan, teher nélkül futballozhatunk – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória edzője. – Maximálisan kell koncentrálniunk és mivel nem nálunk lesz többet a labda, fizikálisan is topon kell lenniük a lányoknak. Azt várom csapatomtól, hogy félelem nélkül, bátran futballozzanak, mutassák meg mit tudnak. Erős csapatjátékkal kell kompenzálunnk az egyéni különbségeket. A Ferencváros játékosállománya nagyon erős, tele válogatott labdarúgókkal, Albert Flóriánnak nagy a merítési lehetősége. Legutóbb Szombathelyen szoros meccset játszottunk a Fradival, most is ebben bízom.