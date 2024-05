Már az Oroszlány ellen is többen sérülten vállalták a játékot az Egis Körmendnél, amely a nehézségek ellenére komoly karakterről tett tanúbizonyságot, mivel 28 percig partiban volt a hazaiakkal. De még azt követően is próbálkoztak becsülettel a vasiak, vissza is jöttek a meccsbe, de végül teljesen elfogytak. A Kocsis Tamás-vezette szakmai stáb most sincs könnyű helyzetben, hiszen a korábban kézsérülést szenvedett Durázi mellett többeknek is kérdéses a játéka a soron következő kecskeméti találkozón. A Rába-partiak trénere úgy látja, ebben a fordulóban még inkább összesűrűsödhet a mezőny.

– Kilátásaink nem túl jók, de elmegyünk és igyekszünk tisztességgel helytállni – tekintett a szombati meccs elé Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Nagyon bizonytalan egyelőre, kiket tudok Kecskeméten pályára küldeni. Az alföldiek ellen rosszul nyitottuk a playoutot hazai pályán, egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elterveztük, nagyon rosszul játszottunk, főleg az első negyedet szúrtuk el. 13 éve nem nyertünk Kecskeméten, megpróbáljuk megszakítani ezt a rossz sorozatot. Ivkovicsék nagyon kontrollált kosárlabdát játszanak, remekül kihasználják az ellenfél védekezésbeli hibáit, amelyekből nálunk az utóbbi mérkőzéseken nem volt fordult elő. Ezeket mindenképpen limitálnunk kell, nem juttathatjuk őket könnyű helyzetekhez. Gyors kosárlabdát kell játszanunk, mert ők sem lettek fiatalabbak az elmúlt hetekben.

A playoutban jelenleg a sereghajtó Kaposvár van a legjobb formában, amely zsinórban három meccset nyert.