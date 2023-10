Az újonc HVSE stabilan teljesít, előző négy bajnokiját veretlenül, három döntetlennel, egy győzelemmel tudta le. Ám a szombathelyi gárda a bentmaradásért küzd, míg a Bicske dobogóra hajt, jelenleg 4. a tabellán.

- Az általam az egyik legerősebbnek vélt csapathoz utazunk, amely ráadásul jó formában is van - fogalmazott Szenczi Imre, a a Szombathelyi MÁV Haladás VSE NB III.-as futballcsapatának mestere. - Ezért a győzelem bravúr kategória lenne. De szeretnénk meglepetést okozni - ám ha folytatni tudnánk a veretlenségi szériánkat, látatlanban a döntetlent is elfogadnám. Sérültjeink - Horváth Márk, Tóth Márton - még mindig maródiak, de sajnos Szenczi Bence Gyirmót ellen összeszedett sérülése sem jött teljesen rendbe. Talán a padra leülhet. Apropó, kispad. Múlt héten a 2006-s születésű gyerekek készültek velünk - többen a mérkőzéskeretbe is bekerültek. Ezen a héten pedig a még fiatalabbak tapasztalhatták, tapasztalhatják meg a felnőtt, NB-s bajnokság légkörét. Közülük Györe Noel pár napja töltötte be a 16. életévét. De Horváth Dániel, Fekete Iván, Macoun Bence és Pál Levente is a napokban fújta el a tortáján a gyertyákat. Rajtuk kívül még Hári Kevin is velünk készült, de ő még csak jövő júliusban tölti be a tizenhatot. Szakmai vezetőként örülök annak, hogy egyre több utánpótláskorú játékosunkra számíthatunk a felnőtt csapatban - és amit szakmailag kijelöltünk magunk elé, ahhoz tartjuk magunkat, jó úton halad!