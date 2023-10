Járt a taps és az ováció a piros-feketéknek, akik szívüket-lelküket beleadták a FIBA Európa Kupa selejtezőjébe, ám az izraeli Bnei Herzliya elleni döntő ütközetben 69-69-es állásnál a bírók erősen megkérdőjelezhető ítéletekkel sújtották a körmendieket, akik elvesztették a fonalat. Ezt maximálisan kihasználta az ellenfél, amely 97-88-ra nyert, és bejutott a 10 csoportból álló főtáblára, annak is a legelső kvartettjébe, ahol a portugál Sporting Lisszabon, a bolgár BC Balkan, valamint a magyar Alba Fehérvár lesz az ellenfele.

– Nagyon kemény, küzdelmes mérkőzést játszottunk egy rutinos, képzett játékosokkal felálló csapat ellen. A védekezésünkre nem vagyok büszke, de a fontos pillanatokban higgadtak tudtunk maradni és jó döntéseket hoztunk. A hazai szurkolók kiváló hangulatot teremtettek, eredményesen motiválták a csapatukat – fogalmazott a mérkőzést követően Dan Shamir, a Bnei Herzliya vezetőedzője.

Kocsis Tamás alakulata óriásit küzdött, a játékosok minden dicséretet megérdemeltek, állva halt meg az MTE a FIBA Európa Kupa körmendi selejtezős csoportjában.

– Elképesztő küzdést mutattak be a játékosok – méltatta csapatát Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Szűk rotációval tudtunk 35 percen keresztül partiban lenni ezzel az erős izraeli csapattal. Abszolút megérdemelt a Herzliya győzelme, de jobb lett volna tiszta körülmények között lejátszani az utolsó perceket. Mindent egy lapra tettünk fel a győzelemért, utolsó leheletéig küzdött mindenki, aki pályára lépett. Azért nem cseréltem még a 40. percben sem, mert próbáltuk minél szűkebbre venni a különbséget, hogy esetleg lucky loserként bejuthassunk a csoportkörbe, de sajnos mára világossá vált, hogy négy csapat is jobb pontkülönbséggel állt, mint mi a második helyen. Ezzel kockáztattuk picit a vasárnapi Paks-meccset, de ennyivel mindenkinek tartoztunk, aki lehetővé tette, hogy Körmend megrendezhette ezt a selejtezős tornát és saját közönségünk előtt küzdhettünk a csoportkörbe kerülésért. Nem engedhettük meg azt, hogy 5 perccel a vége előtt feladjuk a meccset. Az már a sorsolásnál eldőlt, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen látszott, hogy erős csoportba kerültünk. De bátran kijelenthetem, nincs okunk szégyenkezni.

Most a Paks-meccs előtt a regenerálódásé lesz a főszerep, próbáljuk összerakni, frissíteni a játékosokat vasárnapra. Csirke Feri jó csapatot rakott össze, noha nekik is vannak problémáik, sérültjeik. Ugyanakkor Govenssel erősödtek a héten. Nyilván, nagyon sok erőt kivett belőlünk a héten ez a két nemzetközi meccs, de igyekszünk minél több energiát meríteni ezekből, hiszen nagyon jó együttesekkel szemben sikerült izgalmas mérkőzéseket játszanunk. Nem sűrűn fordult elő eddig a Körmenddel, hogy egy hét alatt három komoly, téttel bíró találkozót kellett játszania, de megpróbáljuk a maximumot nyújtani a Paks ellen is.