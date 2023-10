Fehérvár VS–AVUS 6-14 (1-4, 2-3, 2-3, 1-4). Székesfehérvár, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, 6. forduló, vezette: Győri, Bujka.

AVUS: Antoni – Hajmási, Csaba 5, Makrai 1, Németh B. 2, Juhász S., Kertész 1. Csere: Galambos, Makarenko 1, Berényi 1, Kovács K. 3, Szili. Edző: Péter Imre.

A Fehérvár VS legjobb dobói: Németh Cs., Gelencsér 2-2.

Csaba Márton találatával a vasiak szereztek vezetést, de hamarosan kiegyenlítettek a székesfehérváriak. Aztán ismét Csaba vette be a hazaiak hálóját, majd ugyanő duplázott. Az első negyed után tehát akár ez is állhatott volna az eredményjelzőtáblán: Fehérvár–Csaba 1-4. A második negyedben aztán Makarenko is vágott egy gólt. A vendéglátók azonban magukra találtak és két gólt is dobtak. Ám az előny változatlanul a vendégeknél volt, a szombathelyiek 7-3-ra vezettek. A harmadik negyed Kovács Kevin akciógóljával indult, ekkor már 8-3-ra vezettek a vendégek. Mindkét oldalon potyogtak a gólok, az utolsó negyedre 10-5-ös aligátor-előnnyel fordultak a csapatok. Kertész és Németh Bódog is gólt dobott, az AVUS uralta a játékot, az utolsó negyedet 4-1-re, a mérkőzést pedig magabiztosan, 14-6-ra nyerte.