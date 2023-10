– Bizakodva várjuk a spanyolországi tornát, jó és eredményes futballt játszik a csapatunk – mondta Pálmy Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. – A srácok elsajátították az új edző által megkövetelt taktikai elemeket, egyre gördülékenyebb a csapatjátékunk, jönnek a győzelmek, a gólok – és nem csak a pályán, az öltözőben is jó a hangulat. Becsülettel felkészültünk a Bajnokok Ligájára – de a BL azért más szint. A Mallorca és a Kairat nem csak a csoportból, az egész mezőnyből kiemelkedik – és szerintem a minőségi brazil játékosokkal teletűzdelt Kairat talán jobb erőt is képvisel jelenleg, mint a BL-cívédő spanyol gárda. Egy meccset meg kell nyernünk a továbbjutáshoz, a realitás azt mondatja velem, hogy a harmadik helyért a mi csapatunk és a Differdange verseng – de természetesen egyik meccset sem adjuk fel, mért ne érhetnénk el bravúros eredményt akár a spanyolok, akár a kazahok ellen? November 2-án sorsolja ki az UEFA a BL következő körének csoportbesztását – örülnék, ha televízió előtt ülve izgulhatnánk végig azt a sorsolást is!

A zöld-fehér delegáció hétfőn reggel kelt útra, Bécsben száll repülőre – hétfőn este már edzést vezényelt tanítványainak Mallorcán Ferraz Conde Felipe vezetőedző. Kedden és szerdán szintén edéslehetőséget kapott a Haladás – csütörtökön, ma este pedig indul az erőltetett menet!

A Haladás VSE menetrendje, csütörtök, 20.00: HVSE–AE Mallorca Palma Futsal (spanyol). Péntek, 17.00: HVSE–Kairat Almaty (kazah). Vasárnap, 16.30: HVSE–FC Differdange 03 (luxemburgi).

Érdekesség, hogy a Haladás csapatkapitánya, Dróth Zoltán, másfél szezont futballozott a Kairat mezében: a 2016/2017-es BL-sorozatban harmadik helyen végzett a kazah csapattal, emellett megnyerte a bajnokságot és a kupát is. A HVSE és a Differdange másodszor keresztezi egymás útját: a 2021/2022-es BL-kiírásban a Haladás 4-3-ra verte luxemburgi ellenfelét.