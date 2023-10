Erős, népes mezőnnyel, 70 nevezővel rajtolt az idei Dr. Andits Tamás Emléktorna a Savaria TC Késmárk utcai teniszcentrumában. A város támogatását élvező szervezők négy kategóriában hirdettek versenyt a Pandan Kupáért: női páros, férfi egyes, férfi páros, férfi páros +120.

A női párost speciális szabályok szerint, váltott felállásban játszották a hölgyek, akik nem helyezésekért küzdöttek, hanem a "torna kiváló szereplője" díjat kapták mindannyian.

A férfi párosban már kemény csaták, színvonalas mérkőzések zajlottak, amit egyrészt a jól ismert kiváló amatőr teniszezők, valamint a feltörekvő, szárnyaikat bontogató tehetségek egyvelege biztosított. A hármas döntőbe a Kiss Ferenc-Pálóczi László, a Molnár Róbert-Molnár Bálint (apa-fia) és a Poór Zoltán-Süle Róbert párosok jutottak. A körmérkőzéseket követően a mindkét meccsét behúzó Kiss Ferenc-Pálóczi László duó nyert, megelőzve az ezüstérmes Molnár Róbert-Molnár Bálint, és a bronzérmes Poór Zoltán-Süle Róbert párost.

A férfi +120-as korosztályban az A csoportban a Jóna László-Horváth Tibor páros győzött, amely mindhárom meccsét megnyerve jutott a döntőbe, ahová a B csoportból az ugyancsak mindhárom mérkőzését megnyerő dr. Rajki Csaba-Palotai Zoltán duó kvalifikálta magát. A finálét végül a Jóna-Horváth kettős nagy csatában 6:3, 7:5 arányban nyerte. A második Rajki-Palotai kettős mögött a Bilics László-Catomio János páros végzett harmadikként.

A férfi egyes hármas döntőjébe két olyan játékos is bekerült, akik a férfi páros fináléban is érdekeltek voltak, Süle Róbert és Molnár Bálint, mellettük a legutóbbi szingli győztese Ceglédi Gábor harcolta ki a részvételi jogot. Egy mérkőzést lejátszottak a körmeccsekből, azt Süle nyerte Ceglédi ellen, aztán beesteledett és a már villanyfénynél befejezett férfi párost követően a szervezők és játékosok közösen úgy döntöttek, hogy egy későbbi időpontban fejezik be a kategória hátratalévő két mérkőzését.

Egy roppant jó hangulatú, színvonalas, komoly létszámot felvonultató eseménnyé nőtte ki magát az emléktorna, amelynek szervezői köszönetet mondtak a város támogatásáért, Andits Tamás özvegyének, Dr. Andits Tamásné Dr. Horváth Ágnesnek, akinek közreműködésével többek között hölgyek is részt vettek a tornán, a házigazda Savaria Tenisz Centrumnak a kiváló körülmények biztosításáért, az Intersportnak és az Alpok Dent Kft.-nek az ajándékokért és Kupi Kálmánnak, a PANDAN Kft. tulajdonosának, hogy névadó szponzora lett az emléktornának.