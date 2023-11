Már csak pár hét és kezdődik a portugáliai Albufeiraban az idei kick-box világbajnokság. A szombathelyi Controll SE-ből hárman vesznek részt a tatai edzőtáborban, ahol Dancsó Zoltán, a light és kicklight szakág szövetségi kapitánya irányítja a szakmai felkészülést. Szmolek Emánuel 84 kilogrammban indul light és kicklight szabályrendszerben. Bárdosi Sándor a 71 kilogrammosok között full-contactban képviseli majd a magyar színeket, illetve Lapu Sándor +94 kilogrammban, kicklightban méretteti meg magát Portugáliában.

– Az edzőtábor elején jóval több küzdelem volt, de az állóképességet nem itt kell kialakítani, azzal már nem foglalkozunk annyira – fogalmazott Dancsó Zoltán szövetségi kapitány. – Ami nagy előny, hogy itt készül most a ring szakág is, aminek eredményeként közös edzéseket tudtunk tartani, így kicsit színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni a tréningeket mind küzdelemben, mind pedig technikailag. A végén pedig a felpörgetésé lesz a főszerep, hogy frissen érkezhessenek kick-boxolóink a világbajnokságra. Ami versenyzőinket illeti, Bárdosi Sándor 2018-ban már volt válogatott, az Eb-n ötödik lett, bízunk benne, hogy a mostani vb-n sikerül nagyot alkotnia. Szmolek Emánuel címvédőként érkezik Portugáliába light-contactban és kicklightban is egyre jobban számolnak vele. Lapu Sanyi Koszogovits Mihály tanítványa, egy rutinosabb kung-fus versenyző, de kick-boxban is kivívta a válogatottságot. Teljes erőbedobással, napi két edzéssel készülünk.

Az említett controllosokon kívül még a masters kategóriájú agrobios Csejtey Gábor készül a vb-re 63 kilogrammban, de ő nem vesz részt a táborban. Hozzá hasonlóan az Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club nagy reménysége, Holczmüller Bence is szerzett kvótát a vb-re, ám ő Dancsó Zoltán tájékoztatása szerint visszalépett a tornától.

A válogatott november 17-én (pénteken) utazik Portugáliába, 18-án mérlegelés és regisztráció, 19-én edzői, bírói továbbképzések lesznek, 20-án tartják a sorsolást, majd azt követően kezdődnek a küzdelmek.