Budapesti Honvéd SE - Egis Körmend 87-96 (27-29, 19-24, 23-25, 18-18).

Budapest, Ludovika Aréna, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi Tamás Péter, Szilágyi Bálint, Sörlei Attila (Balogh László György).

Honvéd: Djokovics 9/9, Brown 23, Hajdu 7/3, Henry 20/6, Peringer -. Csere: Filipovic 16, Reizinger 7/3, Kopácsi 2, Bazsó 3/3. Edző: Zlatko Jovanovic.

Körmend: Doktor 9/6, Cook 26/12, Takács -, Durázi 14, Tolbert 11. Csere: Morgan 12/3, Djogo 15/3, Ferencz 6/6, Kiss 3/3, Schmera -. Edző: Kocsis Tamás.

A Honvéd 2-4-es mérleggel a 11., míg a legutóbbi három meccsét elveszítő MTE 3-3-as mutatóval a 7. pozícióból várhatta az összecsapást, amely Cook tripláival kezdődött, Hajdu és az exkörmendi Henry pontjaival igyekezett kapaszkodni a vendéglátó. Felváltva potyogtak a kosarak, Tolbert zsákolására Filipovic és Brown válaszolt, majd Doktor hintett egy triplát. Hamar összegyűjtötte a Körmend négy csapathibáját (12-12). Cook révén ismét kezébe vette a meccs irányítását, aztán Kiss Mátyás talált be távolról, Jovanovic mester pedig időt kért (14-19). Hatott a fejmosás, a Brown-Filipovic duó révén visszajött a Honvéd (22-22). Filipovic középtávolijával ismét a házigazda volt előnyben de Morgan a negyed végén 2+1-es akciójával végülis a Körmend nyerte az első etapot (27-29).

Mintaszerűen kezdte a második negyedet a Rába-parti alakulat: Ferencz és Cook is helyére tett 1-1 triplát - a vasiak 10-szer próbálkoztak addig távolról, nyolcszor voltak eredményesek -, Tolbert pedig kétszer zsákolt, a körmendi tábor pedig fantasztikus hangulatot varázsolva 10-et számolt a hazaiakra (29-39). Zlatko Jovanovic ismét magához szólította csapatát. Ez ismét használt a Honvédnak, amely megkezdte a zárkózást és egy 7-0-ás szériát követően 36-39-nél Kocsis Tamásnak sem tetszett amit lát, időt kért a körmendiek mestere. Támadásban légiósainak köszönhetően kompenzálta védekezésbeli hibáit a vendég gárda. Djogo hármasával már 51 pontnál járt a Körmend, ismét 10-hez közelített a különbség, végül hét ponttal nyerte az első félidőt a vasi piros-fekete együttes (46-53).

Szünet után is lüktető maradt a játék, Durázi Morgan labdáját húzta gyűrűbe, Ferencz újabb trojkát süllyesztett el. Brown és Djokovics pontjaival kapaszkodott a Honvéd (54-62). Az akciók többsége kosárral zárult. A negyed derekán Djokovics lopott labdát, hármasa utat talált a gyűrűbe, Kocsis Tamás pedig harmadszor is időt kért (62-69). A hátralevő percekben is biztosan őrizte előnyét a vasi gárda, a negyed legvégén Reizinger labdaszerzéséből Hajdu szerzett könnyű kosarat, ezzel alakult ki a 69-78-as negyedvégi eredmény.

A záró 10 perc elején felváltva estek a kosarak, Bazsó is feliratkozott a pontszerzők közé, rögtön egy triplával, Henry pedig pár pillanat erejéig visszahozta 10-en belülre a Honvédot. Büntetőkkel araszolt tovább a Körmend, a hevesen reklamáló Jovanovicot pedig kiállították (74-86). Durázi Krisztofer állt csapata élére, kiharcolt egy támadóhibát, blokkolt, majd egy középtávolival fejezte be az ellentámadást, kevesebb mint öt perc maradt az órán, Dragan Alekszics időt kért (80-91). Kevesebb mint 2 perccel a vége előtt mínusz kilencre jött vissza a fővárosi alakulat (84-93). Kocsis Tamás instrukcióit betartva már nem veszélyeztette semmi a körmendi győzelmet, így sorozatban három vesztes találkozója után ismét diadalmaskodott az MTE.