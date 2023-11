A rövidpályás verseny előnyeivel és hátrányaival megküzdve sok éremmel és sok-sok egyéni csúccsal érkeztek haza a szombathelyi sportiskolások – tájékoztat a SZoSI közösségi oldala. Trencsér Iván kiemelkedően teljesítette: nyolc versenyszámon nyolc érem (öt arany, két ezüst, egy bronz), ráadásul 100 m pillangón is döntőbe jutott. Tóth Martin két nap alatt öt érmet (két arany, egy ezüst, két bronz) gyűjtött be, míg Berki Bianka mellúszásával és vegyesúszásával bebizonyította, hogy minden versenyen ott helye a legjobbak között (három ezüst, két bronz). Csaba Réka négy medállal (egy ezüst, két bronz) gazdagodott. Solymos Péter 200 m mellen kiemelkedő úszással nyert aranyat, és Alotti Gaál Emír, Buknicz-Hodvogner Alíz, Csikós Mátyás, Szilágyi Ádám is 1-1 éremmel járult hozzá a szombathelyi csapat sikerességéhez.

A Budavári István vezetőedző által felkészített „A” csoportos SZoSI-versenyzők a 42. Csík Ferenc Emlékversenyen álltak rajtkőre. Sok egyéni csúcs és szintidő született a rövidpályás korosztályos bajnokságra, amelyet december elején tartanak Szegeden. A legeredményesebb Magyar Adél volt korosztályában, minden versenyszámát megnyerte, és eredményeivel úszhatott a két évvel idősebbek között. Csabai Janka és Molnár Médea is egyéni csúcsokat úszva került a döntőbe és ott tovább javítottak korábbi eredményeiken. Gyermek korosztályban Bozsodi Máté öt versenyszámban lett ezüstérmes, Pozsonyi Koppány két bronzot, Molnár-Végh Bálint pedig egyet nyert. Az ifjúságiaknál Horváth Emma Sára egy aranyérmet, Svélecz Benjámin egy bronzérmet szerzett, Vincze Lívia és Papp Kristóf több döntős helyezést ért el. A felnőtteknél Davanzó Nicol egy aranyat zsebelt be 50 m pillangón, és második lett a 100 m pillangó döntőjében.