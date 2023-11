Bulgária–Magyarország 2-2 (1-1). Szófia, zárt kapuk mögött, labdarúgó Európa-bajnoki selejtező-mérkőzés, G csoport, 9. forduló, vezette: Daniel Stefanski (lengyel).

Bulgária: Naumov – V. Popov, Petkov, Antov, Nedjalkov – F. Krasztev, Csocsev (Atanaszov, 43.), Gruev – Deszpodov, Mincsev (Kolev, 71.), Delev. Szövetségi kapitány: Ilian Iliev.

Magyarország: Dibusz – Botka (Kalmár, 81.), Lang, Szalai A. – Nego (Gazdag 81.), Nagy Á., Styles, Kerkez – Csoboth (Nagy Zs., 59.), Szoboszlai – Ádám (Németh A., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

10. perc: Szoboszlai jobbról,, erősen kapu elé lőtt szabadrúgását Ádám öt méterről a kapu közepébe fejelte Ádám tehát a tavaszi, budapesti meccs után Szófiában is betalált a bolgároknak (0-1).

24. perc: Bolgár kontra végén Delev 14 méterről úgy lőtt a bal felső sarokba, hogy a labda Lang lábán megpattanr (1-1).

36. perc: Antov taposta meg Ádám lábát a felezővonalnál – sárga lap. Mivel már volt egy ilyen színű lapja a védőnek, Stefanski kiállította a játékost.

57. perc: Kerkez tartott rá Petkov lábára – sárga lap. Mivel már volt egy sárgája, a lengyel bíró kiállította.

77. perc: Deszpodovot buktatta Szalai az ötösön – tizenegyes. A büntetőt Deszpodov a bal felső sarokba lőtte (2-1).

90+5: Szobsozolai bal oldali szabadrúgás után Petkov fejelt a saját kapujába – öngól! (2-2).

A mérkőzés előtt a képlet egyszerű volt: amennyiben a magyar válogatott legalább egy pontot szerez Szófiában biztosan kijut a 2024-es németországi kontinensviadalra.

A magyar válogatott ragadta magához a kezdeményezést és Ádám Martin fejesgóljával vezetést is szerzett. Uralták a meccset a magyarok, de fokozatosan magukhoz tértek a hazaiak és egy megpattanó lövéssel kiegyenlítettek. Nem csak az eredmény, a játék is kiegyenlítődött, de valamivel a magyarok voltak aktívabbak és veszélyesebbek. A félidő hajrájában egy jogos kiállítással tíz főre fogyatkoztak a bolgárok. Majd úgy tűnt, hogy kilencre, de Gruev kiállítását VAR-ozás után – szintén jogosan – visszavonta a játékvezető. Szünet után az emberelőnyben futballozó magyarok irányították a játékot. Jöttek is a helyzetek, Szoboszlai, Styles is gólt szerezhetett volna. Aztán magyar oldalon is jött egy kiállítás, Kerkez kapta meg második sárg lapját. Visszaesett az iram és a színvonal, egyik csapat sem siettette igazán a játékot. Mezőnyben gyűrték egymást csapatok. Majd Deszpodov tizenegyesével váratlanul megszerezték a vezetést a hazaiak. Rohamozott a magyar válogatott és a ráadásban egy öngóllal kiegyenlített – és ezzel kijutott az Európa-bajnokságra!

A magyarok vasárnap már tét nélküli mérkőzésen 15 órakor Montenegrót fogadják.