A Haladás szűk, fiatal kerettel utazott el Debrecenbe: Vas Ádám, Szalmás Zoltán és Hajmási Milán is kimaradt a meccskeretből.

DEAC -Haladás VSE 1-2 (0-1). Debrecen, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Takács (Goneth).

DEAC: Faragó Á. - Vass O., Szatmári, Thiago, Tóth A. Csere: Bazsányi (kapus), Nyerges, Faragó L., Berecz, Harmati, Garcia, Farkas, Magyar. Edző: Tihanyi Csba.

HVSE: Alasztics - Knizs, Henrique, Sipos, Cassemiro. Csere: Gyimesi (kapus), Győrfy, Kovács M., Dróth, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Faragó L. (38.), ill. Cassemiro (19.), Dróth (40.).

Mindkét csapat gólratörő futballal nyitott - mindkét kapu előtt adódott helyzet. A Haladás próbálta magához ragadni az irányítást, próbálta minél többet tartani a labdát. És a percek múlásával egyre fokozódott a szombathelyi mezőnyfölény. Komoly védéseket mutatott be a hazai kapus. Igaz, a kósza debreceni kontrákban is rejlett veszély - egy alkalommal a kapufa mentette meg az amúgy ismét nagy formában védő Alaszticsot. Amire egy szép szóló végén Henrique is kapufával válaszolt. Cassemiro viszont szép a góllal juttatta előnyhöz a Haladást: a saját térfelén szerzett labdát, majd egy komoly vágta után jó 10 méterről bombázott a kapuba (0-1). Kiélezett, harcos meccset szakított meg a szünet.

Debreceni ziccer vezette fel a második félidőt, aztána Haladás percei következtek. Sorjáztak a szombathelyi helyzetek - Henrique lövése átjutott Faragó kapuson, de a kapufa útját állta a labdának. Lassan a DEAC is felvette a tempót. Peregtek a percek, keményedett a csata. Szűk három perc volt hátra, amikor vészkapus játékra váltott a DEAC, és gyorsan ki is egyenlített egy közeli ziccerből (1-1). A hajrát alaposan megnyomta a Haladás, de a hazaiak kapusa nagy formát fogott ki. Már úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a csata, amikor Dróth fordult le a védőjéről és lőtte ki a jobb alsó sarkot - nyolc másodperccel a vége előtt (1-2)!