Diósgyőri VTK–Haladás Viktória 1-1 (0-0). Diósgyőr, edzőközpont, 150 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Hegyi.

DVTK: Orgoványi – Smajic, Geréd, Boros, Katona (Oláh, 46.) – Nagy P. (Somogyi, 69.), Sain, Havasi, Madarász – Krisztin, Nagy L., Edző: Bém Gábor.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Csáki (Varró, 63.), Balogh, Kovács V., Pintér – Németh A., Kis (Csizmadia, 76.), Urbán, Novák – Szil (Hecz, 89.) Vladulescu. Edző: Markó Edina.

A szombathelyek hajnali háromnegyed ötkor indultak útnak és hosszú, hat órányi utazást követően, a meccs előtt két órával, 11-kor érkeztek meg Diósgyőrbe. A vasiaktól Kiss-Lantos Hanna, Kránicz Viktória, Feketevízi Tímea, Marlo Sweatman, Csejtei Emília sérülés, Nagypál Fatima betegség miatt hiányzott.

Az utazás miatt kissé fásultan kezdték a meccset a szombathelyiek, majd 20-25 percnyi játékot követően magukhoz tértek. Több szép támadást is vezettek, Németh Adél a felső kapufát találta el és Vladulescu is gólt szerezhetett volna: egyéni akció végén lövését védte a kapus. Szünet után a 49. percben Dobó-Nagy óriásit védett, a kipattanót Sain a hálóba kotorta (1-0). Egy perc múlva Németh Adél jobb oldali beadását Novák 17 méterről a bal sarokba vágta (1-1). ). A folytatásban mindkét oldalon több helyzet is adódott, a vendégeknél Németh Adél ismét kapufát lőtt, de Kovács, Vladulescu és Novák is ziccerbe került. A másik oldalon Dobó-Nagynak kellett nagyokat védeni. Összességében mély talajú pályán színvonalas meccsen a vasiak közelebb álltak a győzelemhez.

Markó Edina: – Gratulálok a csapatnak, nehéz körülmények között magas színvonalú meccset játszottunk egy jó ellenféllel. A lányok maximálisan megpróbálták megvalósítani, amire készültünk, nagyjából ültek is ezek a dolgok. A második félidőben rengeteg helyzetet dolgoztunk ki és bár nekik is adódtak lehetőségeik, a nagyobb ziccereink nekünk voltak. Maximális teljesítményt nyújtottak a lányok, két azonos képességű csapat végzett döntetlenre. Nyerhettünk is volna, de mindent figyelembevéve ennyi volt ebben a bajnokiban.