Meglepetésre a bukdácsoló, kieső helyen lévő Mezőkövesd 2-1-re legyőzte a Debrecent. Kuttor Attila csapata tíz perc után két góllal vezetett, és hiába szépített a Debrecen viszonylag hamar, az eredmény már nem változott. Nem bírt egymással a Puskás Akadémia és a Diósgyőr, a döntetlennel a miskolciak lehetnek elégedettebbek. Noha az Újpest gyorsan vezetést szerzett és jól is futballozott Székesfehérváron, a Vidi a hajrára feltámadt, és 2-1-re megfordította a mérkőzés állását. Úgy fest, a piros-kékek kezdenek kijönni a gödörből, utolsó öt mec - csükből négyet megnyertek. A ZTE kiesési rangadót nyert meg Kisvárdán. A Kecskemét a sáros, mély talajú pályán, jó néhány hiányzója ellenére az első félidőben kétgólos előnyre tett szert a harmatosan futballozó FTC ellen. A második félidőben szépített a vendégcsapat, majd egy jogos büntetőt nem kapott meg a Kecskemét, amely így is nyert 2-1-re. Mezőkövesd–DVSC 2-1 (2-1). Gólszerzők: Cseke (5.), Cseri (10.), illetve Bárány (25.). Puskás Akadémia–Diósgyőri VTK 0-0. Fehérvár FC–Újpest 2-1 (0-1). Gólszerzők: L. Kastrati (80.), Karamoko (89.), illetve Ambrose. (8.). Kisvárda–ZTE 0-1 (0-0). Gólszerző: Sajbán (72.). Kecskemét–FTC 2-1 (2-0). Gólszerzők: Pálinkás (18.), Horváth K. (33. – 11-esből), illetve Lisztes (69. – 11-esből). A Paks–MTK mérkőzés lapzártánk után fejeződött be.