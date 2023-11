A délután 14 órakor tartott sorsoláson kiderült, hogy a magyar bajnoki címvédő és kupagyőztes Haladás VSE a portugál Sporting CP-vel, a belga Sporting Anderlechttel, valamint a szerb Loznica-Grad 2018-cal került a C jelű kvartettbe. A négycsapatos minitorna helyszíne Portugália lesz, a Sporting CP vendégszeretetét élvezhetik majd a szombathelyiek, akik a futsal Bajnokok Ligája spanyolországi tornáján csoportjuk harmadik helyén végeztek, ezzel kivívták a részvételi jogot a BL elitkörében, amelynek küzdelmeit november 28. és december 3. között rendezik. A Haladás élvonalbeli férfi futsalcsapata egyébként zsinórban harmadik nemzetközi szezonjában – 2021 után – jutott be ismét a legrangosabb európai sorozat elitkörébe.

– A helyszínnek nagyon örülünk, mert Koszovóba nem szerettünk volna menni – fogalmazott a sorsolást követően Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. – Csoportunkban minden riválisunk bombaerős, a házigazda Sporting például az utóbbi években többször is döntőzött, sőt, nyert is. Tavaly az Anderlecht is bejutott a legjobb négybe, a szerbek pedig nagyjából hozzánk hasonló játékerőt képviselhetnek. Fontos kiemelni, hogy itt már csak négyből egy megy tovább. Az előző, mallorcai körből kiindulva most is van esélyünk arra, hogy mindenkinek megnehezítsük a dolgát, de tudjuk, hogy számunkra egyelőre nem realitás a csoportelsőség. Ettől függetlenül elkövetünk mindent majd annak érdekében, hogy borítsuk a papírformát. Kvartettünk elsőszámú esélyese a házigazda Sporting lesz.