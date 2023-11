Szombathelyi oldalon Benke Szilárd és Kovács Benedek nem került be a meccskeretbe.

Nagy rohamokkal nyitott az OSE – a Falcónak időt kellett kérnie (3. perc: 11-4). Sikerült az időkérés: a meccsbe remekül beszálló Perl triplája után fordított a vasi gárda. Az oroszlányi stáb is maga köré rendelte csapatát (6. perc: 13-15). Hiába, lendületben maradt a vendég, az etap végén elérte a 10 pontot a különbség (9. perc: 15-25). Kemény játék, sok hiba, kevés pont jellemezte a második negyed elejét. Közben állandósult a 10 pont körüli, fölötti Falco-előny (13. perc: 21-33). Közben ismét felpörgött a Falco, jól védekezett, jól lepattanózott, gyors támadásokat vezetett – igaz, nem minden akcióját fejezte be jól. Nem tudta tartani a lépést az OSE, nem bírt a Falco védekezésével sem (17. perc: 27-40). A félidőben „csak” 11 ponttal vezetett a Falco – ha nehezen is, de meccsben tartotta magát az OSE (20. perc: 33-44).

Fordulás után viszont rögtön benézett 10 pont alá (22. perc: 38-46). Keményedett a csata, a játékvezetők nehezen követték le az eseményeket – Ruják lett kiállítva, talán túl szigorúan. A Falco higgadt le előbb, és vette ismét a kezébe az irányítást – 20 pontra növelte az előnyét (27. perc: 44-64). Kezdett eldőlni a csata. Az utolsó negyed 52-67-es állásról kezdődött – a Falco biztos vezetését nem fenyegette veszély. Nem is történt meglepetés, magabiztosan menedzselte le hátralévő időt a Falco (34. perc: 60-78) – és sima győzelmet aratott.

MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81-91 (17-28, 16-16, 19-23, 29-24)

Szombathely, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Jakab L., Nyilas I.

Oroszlány: Riddley 17, Szabadfi 10/6, Gholston 16/6, Thomas 14/3, Polutak 11. Csere: Gáspár 1, Balsay –, Hollis-Jefferson 7, Illés 6, Ruják–. Edző: Simon Petrov.

Falco: Pongo 2, Tanoh Dez 7, Jordano 7/3, Tiby 13/3, Keller 8/3. Csere: Perl 32/6, Pot 12/6, Barac 2, Verasztó 7/3, Krivacsevics 1, Németh B. –, Takács Zs. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 11-4. 9. perc: 15-25. 13. perc: 21-33. 17. perc: 27-40. 20. perc: 33-44. 22. perc: 38-46. 27. perc: 44-64. 30. perc: 52-67. 34. perc: 60-78. 37. perc: 71-87.

Kipontozódott: –.

Kiállítva: Ruják (23.).





A Falco hétfőn már útra is kel Franciaországba, kedden (20.30) pedig Bajnokok Ligája-meccset vív a Le Mans ellen.





További pénteki eredmények: ZTE–Pécs 80-78, Kecskemét–Szeged 95-98.

A 6. forduló további menetrendje, szombat, 18.00: Szolnok–Honvéd, Sopron–Paks, Debrecen–Kaposvár.