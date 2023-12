A szövetség (MKOSZ) budaörsi székházában tartott sajtótájékoztatón Báder Márton, az MKOSZ elnöke közölte, hogy az 50 éves szakvezető szerződése a 2025-ös Európa-bajnokság végéig szól, illetve, hogy a tréner párhuzamosan a szlovén Krka Novo Mestónál is tovább edzősködik. A ljubljanai szakember jól ismeri a magyar kosárlabdát, mivel 2018-tól 2021-ig a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely felkészülését irányította, s a vasiakkal két bajnoki címet (2019, 2021) és egy Magyar Kupát (2021) nyert. Az ötven éves szakember korábban megfordult a Helios Suns és a Union / Petrol Olimpija kispadján is. Utóbbival kétszer nyert szlovén bajnokságot. Amióta távozott Magyarországról volt a Cibona edzője, jelenleg a Krka együttesét irányítja, csapatával tíz forduló után vezetik a bajnokságot. Sajtóértesülések szerint segítője a szombathelyiek jelenlegi edzője, Milos Konakov lesz. Gasper Okorn elődje, Ivkovics Sztojan augusztusban távozott posztjáról tíz év után, melynek során a 2017-es és a 2022-es Eb-re is kivezette a nemzeti együttest. Okorn elsődleges feladata az lesz, hogy kijuttassa a mieinket az Európa-bajnokságra.