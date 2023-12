A vasi kosárlabda El Clásicot 65-101-re elveszítő Egis Körmend trénere értékelhetetlennek, míg a csapat kapitánya, Ferencz Csaba önkritikusan tragédiának nevezte a Rába-partiak teljesítményét. Ezzel szemben a szombathelyiek trénere, Milos Konakov érthető módon elégedett volt a Falcoval, különösen annak védekezésével.



MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: - A Falco egy nagyon jó csapat és ezt a mai mérkőzésen is bebizonyították. Gyakorlatilag értékelhetetlen, amit mi bemutattunk a pályán, a játék minden elemében gyengén teljesítettünk. Ez elsősorban az én felelősségem, de a játékosoknak is el kell gondolkodni azon: hogyan lehet kimászni ebből a gödörből. Fontos mérkőzés előtt állunk, a következő találkozót meg kell nyernünk.

Milos Konakov: - Büszke vagyok a csapatomra, az első percektől az utolsóig betartották a taktikai utasításokat, fegyelmezetten motiváltan játszottak. Különösen a védekezésünkkel vagyok elégedett, eredményesen semlegesítettük az ellenfél kiemelkedő pontszerzőit, és a palánkok alatt is hatékonyak voltunk. Jó ritmusban támadtunk, gyors indításokból könnyű kosarakat szereztünk.

Ferencz Csaba az Egis Körmend csapatkapitánya: - Szégyellem magam a csapat nevében is a mai teljesítményünkért. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy még ezt is megtapsolták. Tény, a Falco kinőtte a magyar bajnokságot, más dimenzióban játszik, ebből kaptunk ízelítőt. Mi mérkőzések óta valódi irányító, karmester nélkül szenvedünk, remélem, ez a problémánk minél előbb megoldódik. Így konkrétan az egész játékunk ezáltal úgymond meg van pecsételve és akkor tudunk eredményesek lenni, ha bele tudunk nyúlni, és ma láthattuk, hogy a Falco mennyire igyekezett hiszen tudta, hogy kiket kell megfogni, megfogták őket és kikaptunk majd 40 ponttal, ami elég tragikus. Nem tudom, hogy ilyenkor mit kellene tenni, remélem, hogy lesz irányítónk a közeljövőben és tudunk normálisan játszani, mert szerintem ez nagyon fontos. Gratulálok természetesen a Falconak, hiszen tisztán játszottak, kérdés nincs is, nagyon szépen játszottak, a hazai szurkolóknak pedig óriási köszönet, hogy ez ilyen zakó után itt maradtok és mellettünk álltak végig, nagyon jó hangulatot csináltak, nagyon sajnálom, hogy ezt végig kellett nézniük, remélem, hogy a közeljövőben ki tudjuk őket valahogy engesztelni.

Matthew Tiby a Falco magasbedobója: - Alaposan felkészültünk a mérkőzésre, és sikerült is megvalósítanunk szinte mindent abból, amit elterveztünk. Az első félidőben a támadójátékunk néha még akadozott, de a folytatásban már olajozottan működött a gépezet. Megtaláltuk a legjobb megoldásokat, pontosan dobtunk és a védekezésünkre sem lehetett panasz.