Az esztendőt záró viadalon a vasi, szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do Egyesület hét versenyzője képviselte. Az erőpróbán 16 klub sportolói vettek részt, 274 nevezéssel. A lányoknál a 6–7 éves korosztályban Varga Sarolta formagyakorlatban nem talált legyőzőre. Küzdelemben eg - gyel magasabb korosztályban, a 8–9 éveseknél indult, és a harmadikként végzett. A 10– 11 éveseknél „C” kategóriában Németh Anna és Varga Boróka tette próbára felkészültségét. Formagyakorlatban Boróka az első, míg Anna a harmadik helyen végzett. Küzdelemben Anna (–38 kg) szintén harmadikként zárt, míg Boróka (+38 kg) szintén a dobogó harmadik fokára állhatott.

Szintén a 10– 11 évesek „C” kategóriájában Németh Máté mind formagyakorlatban, mind küzdelemben ezüstérmet gyűjtött be. Hozzá hasonlóan Paksa Csenge a 10–11 éves „B” kategóriában küzdelemben és formagyakorlatban is második lett. A 15 éves kadet korcsoportban Paksa Botondnak formagyakorlatban nem sikerült az éremszerzés, küzdelemben viszont másodikként zárt. A felnőtteknél Somogyi Laura csak formagyakorlatban indult, ahol a harmadik helyet szerezte meg. A „Leo” mérlege az év utolsó versenyén így 2 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérem – ami szép teljesítmény. Érdekesség, hogy Somogyi Laura nemcsak versenyzőként vett részt a kupán, hanem testvérével, Dáviddal együtt edzőként is segítették Gál Róbert vezetőedző munkáját.