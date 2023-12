Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 100-72 (26-12, 19-21, 29-22, 26-17).

Szombathely, 2980 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., dr. mészáros B., Söjtöry T.

Falco: Pongó 5/3, Tanoh Dez 7, Benke 15/9, Tiby 14, Keller Á. 14/6. Csere: Barac 8, Perl 15/3, Jordano 5/3, Krivacsevics 8, Verasztó 5/3, Pot 4, Takács Zs. -. Edző. Milos Konakov.

ZTE: Hicks 21/6, Csátaljay -, Keller I. 2, Lekunas 5, Osztojic 9. Csere: Tóth Á. 18/3, Németh Á. 8/6, Mishula 9/6, Csuti -. Edző: Lubomir Ruzicka.

Eredmény alakulása. 4. perc: 3-3. 8. perc: 21-9. 14. perc: 33-20. 16. perc: 42-22. 20. perc: 45-33. 23. perc: 58-37. 27. perc: 68-42. 30. perc: 74-55. 34. perc: 87-60. 38. perc: 98-70.

Kipontozódott: Csátaljay (30.).

Nehezen lendültek bele a csapatok, sorra maradtak ki a dobások, szerényen csorogtak a pontok (4. perc: 3-3). Aztán felpörögtek az események, a Falco ragadta magához 2980 az irányítást, némi előnyre tette szert. Sőt, Benke triplája, a meccs első hármasa után időt is kért a ZTE kispadja (7. perc: 15-9). De nem használt az időkérés, 10 pont fölé növelte előnyét a jól védekező, jól lepattanózó, gyors támadásokat vezető Falco. Az újabb zalai időkérésénél már 21-9-es állást mutatott az eredményjelző. Szombathelyi oldalon Tanoh Dez és Benke is nagyon élt. Remek első negyedet produkált a Falco, 14 ponttal nyerte meg a játékrészt. Keller Ákos triplája nyitotta a második etapot - a ZTE a meccsben maradásért küzdött. És Tóth Ádám, valamint Ostojic vezérletével jól is küzdött. Ráadásul a játékvezetők szorgalmasan szórták a faultokat, tördelve ezzel a meccset - az biztos, hogy a Bajnokok Ligájában sokkal magasabban van a faulthatár... Ettől függetlenül állandósult a hazaiak 10 pont fölötti fórja (14. perc: 33-20). Közben Keller és Perl is belelendült. És a Falco ismét ritmust váltott: 20 pontos különbségnek tapsolhatott a szombathelyi szurkolótábor (16. perc: 42-22). Aztán a védekezésén javító, dobásban feljavuló zalai gárda valamelyest faragott a hátrányán az első félidő hajrájában, így "csak" 12 pontos előnye birtokában vonulhatott nagyszünetre a szombathelyi gárda (20. perc: 45-33) - nem tudta korán eldönteni a meccset.

Fordulás után 6-1-es rohammal nyitott a Falco (51-34), jelezve, hogy továbbra is diktálni szeretné a tempót. Keller második triplája, majd Perl közelije után Ruzicka mester kénytelen volt maga köré rendelni a tanítványait (23. perc: 58-37) - mert villámgyorsan 21 pontra kúszott fel a különbség! És nem sikerült belassítani a Falcót, szinte minden támadását ponttal zárta. Kétségbeesetten elengedett triplákkal próbálta tartani a lépést a ZTE - Mishula jól célzott. De óriási különbség volt a felek között, stabil 20 pont fölötti előnye birtokában könnyedén játszott - és sok büntetőt rontott - a Falco. Nem tudott zárkózni a ZTE. Ugyan Tóth Ádám triplája után benézett 20 pont alá a vendég, de a harmadik negyed végére a lényegi kérdések eldőltek (30. perc: 74-55). Edzőmeccs lett a rangadóból - mindenesetre a közönség jól szórakozott (34. perc: 87-60). Perl szerezte a Falco 100. pontját (100-72) szűk másfél perccel a vége előtt - ezzel a szurkolók utolsó kívánsága is teljesült. Ezzel az eredménnyel is zárult a mérkőzés.

A Falco simán nyert, és nagyon meg sem kellett szakadnia.

Milos Konakov: – Gratulálok a fiúknak, mert végig csapatként, nagy energiával játszottunk. Voltak hibáink, de összességében elégedett vagyok a látottakkal. Kiosztottunk 30 gólpasszt, bíztunk egymásban – jó ez az irány! Van egy nyugodt hetünk, készülünk a Körmend elleni rangadóra!

Lubomír Ruzicka: – Gratulálok a Falcónak, megérdemelten nyert!. Tudtuk, hogy a Falco milyen védekezésre képes, hogy milyen agresszívan játszik – mégsem tudtunk ehhez alkalmazkodni. Eladtunk közel 20 labdát, amelyekből sok pontot kaptunk – meg is van a közönség. Ráadásul nagyon gyengén dobtunk távolról. Pedig ahhoz, hogy egy Falco szintű csapat ellen legyen keresni valónk, szükség van a jó triplázásra. De nincs idő keseregni, hiszen következik egy újabb nehéz ellenfél, megyünk az Albához.